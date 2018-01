L’armée israélienne détruit un nouveau tunnel en provenance de Gaza

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Selon le porte-parole de l'armée israélienne, c'est l'aviation israélienne qui a détruit la nuit dernière, en coordination avec l'Egypte, ce tunnel d'un type nouveau. Partant de Gaza, il avait en effet une double issue : côté israélien mais aussi une sortie vers le Sinaï égyptien.

En tout, le tunnel mesure environ un kilomètre et demi de long, et passe notamment sous le point de passage de Kerem Shalom et sous des citernes et des tuyaux de mazout et de gaz.

Pour les Israéliens, il ne fait pas de doute qu'il s'agissait d'un tunnel offensif et non pas uniquement destiné à la contrebande de marchandise. Son but, selon des sources militaires, était de faire entrer des assaillants palestiniens en territoire égyptien pour procéder à une attaque contre Israël.

Kerem Shalom fermé jusqu'à nouvel ordre

« Nous ne permettrons pas la poursuite de ces attaques et que nous réagirons force », a affirmé pour sa part le Premier ministre Benyamin Netanyahu avant de prendre l'avion pour l'Inde.

C'est le troisième tunnel détruit par l'armée israélienne en un peu plus d'un mois. Et de source militaire, on indique que le point de passage de Kerem Shalom par où transitent quotidiennement un millier de camions venant d'Israël restera fermé jusqu'à nouvel ordre.