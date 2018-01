[Reportage] Les Jordaniens résignés face à la hausse du prix du pain

En Jordanie, les prix du pain montent en flèche : jusqu’à 100% pour certaines galettes. Le gouvernement a cessé ce week-end de subventionner ce produit de base de l’alimentation locale. Entre 8 et 16 millions de pains sont consommés chaque jour dans le pays.

Avec notre correspondant à Amman, Jérôme Boruszewski

Des dizaines de galettes sortent du four et sont vendues en quelques minutes. Dans cette boulangerie du centre-ville de Amman, Ibrahim est venu acheter son pain. Les galettes qu’il aime sont 15 % plus cher que la semaine dernière. « Je crois que nous devons accepter cette décision, admet-il. Cela va permettre de rembourser une partie de la dette que s’est accumulée dans le pays. Les gens à l’étranger qui nous ont prêté, ils veulent récupérer leur argent… »

En Jordanie, la dette s’élève à 90 % du produit intérieur brut. Malgré la hausse des prix, le principal syndicat de boulangers jordaniens ne proteste pas.

« Nous sommes satisfaits, reconnaît Abdullah el-Hamawi, le président du syndicat. Nous sommes des boulangers du secteur privé et nous avons maintenant le droit d’acheter la farine où nous souhaitons. Nous ne sommes plus obligés de nous fournir auprès des entreprises d’Etat, donc cela va permettre une meilleure concurrence. Et en fin de compte, cela va permettre d’augmenter nos profits. »

Le gouvernement jordanien est prudent. Pour compenser l’inflation, il a mis en place un système d’aide pour les plus démunis, à hauteur d’une trentaine d’euros par an. Plus de 350 000 personnes ont déjà déposé une demande pour recevoir cette aide.