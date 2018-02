Iran: Rohani lance un avertissement à ses adversaires conservateurs

Les dirigeants iraniens pourraient connaître le même sort que le dernier chah d'Iran. C'est ce qu'a laissé entendre ce mercredi le président iranien Hassan Rohani lors d'un discours télévisé au mausolée de l'imam Khomeiny, et ce à la veille de dix jours de commémorations nationales du 39e anniversaire la chute du régime du chah selon le calendrier iranien.

« Les autorités du pays doivent écouter le peuple et entendre ses demandes et revendications. La monarchie, qui se considérait comme éternelle, s’est effondrée, car elle n’a pas entendu les avertissements et les suggestions du peuple. Elle n’a pas écouté non plus les recommandations des savants religieux et celles de l’élite. Elle n’a pas entendu la protestation du peuple ; elle a juste entendu la voix de la révolution. Lorsqu’on n’entend que la voix de la révolution, c’est déjà trop tard. Les gouvernants doivent bien écouter le peuple et bien entendre leurs demandes, leurs recommandations, leurs critiques et leurs protestations », a déclaré le président iranien.

Conservateur modéré, réélu en mai dernier avec le soutien des réformateurs, Hassan Rohani plaide régulièrement pour davantage de droits civiques en Iran, mais de nombreuses voix qui espéraient des changements par son intermédiaire sont aujourd'hui déçues.

