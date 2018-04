[Reportage] Yémen: deux millions de déplacés qui manquent de tout

L’ONU organise ce mardi 3 avril une conférence des donateurs pour le Yémen, qui connaît une grave crise humanitaire. Le pays est en guerre depuis plus de trois ans. Selon l’ONU, le conflit a fait 10 000 morts et 2 millions de déplacés qui manquent de tout.

Avec nos envoyés spéciaux à Aden, Murielle Paradon et Boris Vichith

Ils vivent à même le sable, dans des cabanes construites en feuilles de palmier. Plusieurs familles se sont réfugiées ici, à la périphérie d’Aden. Ahmad Abdallah raconte avoir fui avec sa femme et ses sept enfants les combats dans la ville de Moka, à 200 km plus au nord. C’était il y a deux ans déjà. « Les rebelles houthis nous tiraient dessus, il y a avait des frappes aériennes, des mines aussi, ce n’était pas sécurisé donc on est partis, raconte-t-il. On restera ici jusqu’à ce qu’on enlève les mines autour de chez nous. Récemment, quelqu’un qu’on connaît s’est fait tuer. »

En attendant, la famille survit comme elle peut. Ahmad Abdallah fait des petits boulots, mais cela ne suffit pas à nourrir ses proches. Sa mère, Rabsha, silhouette amaigrie enroulée dans un long châle noir, crie son désespoir : « Tout le monde en a marre. On était dans nos maisons, maintenant on est obligés de mendier à la mosquée. On dort dans des cabanes, sous des feuilles de palmier, au lieu d’être dans nos maisons. C’est ce qu’on voudrait, être à la maison. Cette guerre est une catastrophe pour tout le monde ! Ce dont on a besoin, nous les déplacés, c’est de manger, c’est tout, on veut à manger ! »

Au repas, il n’y a eu que du riz aujourd’hui, donné par une organisation humanitaire. Une aide rarissime, selon la famille qui se sent totalement

abandonnée.