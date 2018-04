Syrie, Yémen, commerce... les annonces de Macron et MBS

►Frappes en Syrie: réponse annoncée de Paris «dans les prochains jours»

Le président français a précisé que les « lignes rouges » fixées par la France en Syrie - l'accès à l'aide humanitaire et le recours à des armes chimiques - étaient « partagées » par d'autres pays et n'avaient « rien à voir » avec les discussions actuelles au Conseil de sécurité des Nations unies. « Dans ce cadre-là, nous allons poursuivre les échanges d'informations techniques et stratégiques avec nos partenaires, en particulier britanniques et américains, et dans les prochains jours nous annoncerons notre décision », a précisé le président français lors de la conférence de presse avec le prince héritier saoudien.

Si la France décide de frappes, celles-ci viseront les « capacités chimiques » du régime et en aucun cas ses « alliés » russe et iranien, a déclaré le président français Emmanuel Macron.

De son côté, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman a affirmé que son pays pourrait s'impliquer dans d'éventuelles frappes concertées contre le régime de Damas après une attaque chimique présumée samedi. « Si notre alliance avec nos partenaires l'exige, nous répondrons présents », a déclaré le prince héritier interrogé sur la possibilité que son pays se joigne à d'éventuelles frappes en Syrie.

►Yémen: une conférence humanitaire d'ici l'été à Paris

« Nous allons organiser d'ici à l'été une conférence humanitaire sur le Yémen à Paris pour faire la clarté sur ce qui est fait et qui permettra de prendre de nouvelles initiatives humanitaires sur le Yémen », a déclaré Emmanuel Macron.

« La position de la France est claire : plein soutien à la sécurité de l'Arabie saoudite, condamnation de l'activité balistique venant des Houthis, volonté de trouver une solution politique au conflit et grande exigence humanitaire à l'égard

des populations civiles », a souligné le président Macron.

« Nous sommes attachés au respect du droit international humanitaire. Nous continuons à être très vigilants sur ce point » et « nous souhaitons que toute la clarté soit faite sur les inquiétudes qui viennent des ONG », a expliqué le président français.

Plusieurs ONG ont interpellé le président Macron pour lui demander de ne plus vendre d'armes françaises à l'Arabie Saoudite qui pourraient être utilisées au Yémen. Le conflit au Yémen oppose depuis plus de trois ans des forces progouvernementales, appuyées par la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, qui contrôlent la capitale Sanaa.

►Investissements

Emmanuel Macron a évoqué de futurs investissements saoudiens en France et

franco-saoudiens, dans les médias, les télécoms, les loisirs ou le luxe. « En la matière, les secteurs des médias, des télécommunications, de l’innovation, des loisirs comme du luxe sont identifiés comme stratégiques et sont cohérents avec la volonté qui est la notre de porter un projet pour l’intelligence française et le savoir faire français. Nous avons aussi des projets dans l’agroalimentaire », a-t-il déclaré.

La visite en France du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman s'est conclue mardi avec la signature d'accords commerciaux entre entreprises françaises et saoudiennes pour 18 milliards de dollars, et l'espoir de contrats plus importants à venir.

Parmi les lettres d'intention, le projet pétrochimique conclu entre le français Total et le saoudien Aramco apparaît comme l'un des plus importants. L'investissement, estimé à environ 5 milliards de dollars, permettra de développer un site à Jubail, dans l'est du pays, où se trouve déjà la plus grosse raffinerie de Total dans le monde.