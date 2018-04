Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni frappent la Syrie

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 13 avril à 21h heure de Washington (3h française, 4h à Damas) une opération militaire contre la Syrie, avec la France et le Royaume-Uni, pour punir le régime de Bachar al-Assad qu'il accuse d'une attaque à l'arme chimique contre des civils. Emmanuel Macron et Theresa May ont ensuite annoncé l'intervention de leurs armées par communiqué. L'opération, qualifiée de « ponctuelle » n'ont duré qu'une heure. Plusieurs points stratégiques ont été visés.

Article régulièrement actualisé

■ Etats-Unis, France et Royaume-Uni annoncent des frappes

« Une opération conjointe est en cours avec la France et le Royaume-Uni, nous les remercions tous les deux », a déclaré Donald Trump, qui s'exprimait à la Maison Blanche. Les Etats-Unis ont lancé ce vendredi 13 avril (temps horaire de Washington) des frappes militaires, appliquant ainsi les menaces que Washington laissait planer depuis plusieurs jours.

Donald Trump a dénoncé les attaques chimiques « monstrueuses » menées par le régime de Damas et a promis que l'intervention comprenant des « frappes de précision » durerait « aussi longtemps qu'il le faudrait ».

Peu de temps après la prise de parole du président américain à la Maison Blanche, Theresa May et Emmanuel Macron ont confirmé l'intervention des armées britanniques et françaises en Syrie.

De Londres, la Première ministre britannique Theresa May affirme dans un communiqué qu'il n'y avait « pas d'alternative à l'usage de la force ».

« Nous avons cherché tous les recours diplomatiques », ajoute-t-elle, « mais nos efforts ont été constamment déjoués ». En conséquence, Theresa May explique qu'elle a autorisé les forces armées britanniques à conduire « des frappes ciblées et coordonnées » contre les capacités militaires chimiques du régime de Bachar al-Assad, afin de « prévenir » leur usage. Elle accuse Damas d'avoir recours à des armes chimiques « contre son propre peuple », de la manière « la plus cruelle et la plus odieuse qui soit ».

The Prime Minister @theresa_may has made a statement on Syria: https://t.co/bBfYyowUIo pic.twitter.com/QlTeFXmOkt UK Prime Minister (@10DowningStreet) 14 avril 2018

A Paris, le président français a annoncé dans un communiqué que « la ligne rouge fixée par la France en mai 2017 a été franchie ». « Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l'emploi d'armes chimiques ». L'Elysée précise que les frappes étaient « circonscrites aux capacités du régime syrien permettant la production et l'emploi d'armes chimiques ».

Le président français ajoute qu'il poursuivra « avec détermination dans les jours et les semaines à venir » les priorités de la France : « terminer la lutte contre Daech, permettre l’accès de l’aide humanitaire aux populations civiles, enclencher une dynamique collective pour parvenir à un règlement politique du conflit, afin que la Syrie retrouve enfin la paix, et veiller à la stabilité de la région ».

En fin de communiqué, Emmanuel Macron précise qu'un débat parlementaire va être organisé en France.

→ Lire le communiqué complet

Le samedi 7 avril 2018, à Douma, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été massacrés à l’arme chimique.

La ligne rouge a été franchie.

J’ai donc ordonné aux forces armées françaises d’intervenir. https://t.co/Vt9LcFcFzH pic.twitter.com/Dc726PHfAR Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2018

■ Des explosions signalées à Damas, les frappes ont été « ponctuelles »

L'opération militaire déclenchée par les trois capitales occidentales contre la Syrie vise des cibles multiples à l'aide de munitions diverses - des missiles Tomahawk ont été utilisés -, a précisé l'administration américaine.

D'après le chef d'état-major américain, la première cible était un centre de recherches à Damas, les frappes ont aussi visé un arsenal d'armes chimiques.

Un centre de recherches militaires près de Homs a également été bombardé par l'armée britannique. « La contribution britannique à l'action coordonnée a été réalisée par quatre avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force », a précisé le ministère dans un communiqué. « Ils ont lancé des missiles Storm Shadow contre un complexe militaire - une ancienne base de missiles - à 24 kilomètres à l'ouest de Homs ». Cette cible, « où le régime est supposé conserver des armes chimiques », a été déterminée suite à une « analyse scientifique très méticuleuse », visant à maximiser la destruction de l'arsenal chimique syrien, selon le ministère.

Environ une heure après son déclenchement, l'opération occidentale conjointe était terminée, a annoncé John Dunford, chef d'état-major.

■ La riposte de Damas et la réaction russe

Selon la télévision syrienne, les batteries anti-aériennes se sont mises en branle et auraient abattu treize missiles au sud de Damas. Les cibles choisies l'ont été pour éviter de toucher les forces russes, a indiqué le Pentagone. La Russie avait déjà positionné des systèmes de défense anti-aériens S-400, hautement sophistiqués.

Les médias officiels syriens dénoncent « une agression et une violation flagrante du droit international ».

A 4h35 heure française, la Russie « répète qu'il y aura des conséquences aux frappes alliées en Syrie », indique l'ambassadeur russe à Washington, qui parle d'« insulte aux président russe » Vladimir Poutine.