Tournée dans Golfe de Mike Pompeo: le secrétaire américain prône la fermeté

Stop au blocus du Qatar: c'est ce message simple et direct que Mike Pompeo a délivré à ses alliés saoudiens. C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times. L'ex-militaire de 54 ans, qui a l'oreille et le soutien de Donald Trump, a donc tapé du poing sur la table et l'a fait savoir, avec un but : obtenir ce que son prédécesseur n'a jamais réussi à faire, à savoir l’arrêt du conflit au sein du Conseil de coopération du Golfe.

Le secrétaire d'Etat américain a aussi transmis ce message : il faut en finir avec la guerre au Yémen, qui a fait 10 000 morts depuis 2015, et commencer au minimum par faciliter l’accès du pays à l’aide humanitaire et au carburant. « La pire crise humanitaire du monde », ce sont les termes de l'ONU, préoccupe désormais jusqu’aux parlementaires américains, tant chaque jour un peu plus elle déstabilise une région déjà très fragilisée.

Avancer sur le règlement de ces deux dossiers, c’est aussi pour Washington le moyen de pouvoir se concentrer sur sa priorité majeure : le dossier iranien. La décision n’est pas prise, insistent les Etats-Unis, mais la diplomatie américaine semble bien préparer le terrain pour une dénonciation de l’accord sur le nucléaire iranien signé à Vienne en juillet 2015.