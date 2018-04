La question libyenne au centre de la visite de Jean-Yves Le Drian en Egypte

Le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a effectué une visite d'un jour en Egypte. Il a été reçu par le président Abdel Fattah al Sissi, le secrétaire de la Ligue arabe et son homologue égyptien. Les questions régionales et les relations bilatérales ont été évoquées. Jean-Yves Le Drian a indiqué que sa visite préparait celle du président Emmanuel Macron sans préciser de date.

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

La Libye a été au cœur des entretiens lors de la visite de Jean-Yves Le Drian en Egypte. La France souhaite un rassemblement des différents acteurs libyens pour parvenir à un accord permettant la tenue d'élections d'ici la fin de l'année.

La question de l'unification des forces armées de l'Ouest et de l'Est libyen est la plus sensible. L'Egypte peut intervenir auprès de son allié le maréchal Khalifa Haftar. Le chef de la diplomatie a aussi discuté des frappes françaises contre des sites d'armes chimiques en Syrie. De nombreux députés égyptiens avaient condamné ce qui, selon eux, était « une agression injustifiée ».

La lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme ont aussi été évoqués. Jean-Yves Le Drian a par ailleurs rencontré des représentants des compagnies françaises travaillant en Egypte et employant plus de 30 000 personnes. Coté égyptien, on a demandé une participation française accrue aux grands projets d'infrastructure.