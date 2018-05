Premières élections législatives depuis neuf ans au Liban

Avec notre envoyée spéciale à Beyrouth, Murielle Paradon

Le scrutin s’est déroulé sans incident majeur, même si plusieurs candidats ont dénoncé des irrégularités : des achats de vote notamment qui ont mené à quelques incidents. Incidents maîtrisés par la police et l’armée déployés massivement à travers le pays.

Les supporters des candidats sont restés mobilisés toute la journée agitant des drapeaux, distribuant des tracts pour encourager les électeurs à voter jusqu’au dernier moment pour leurs candidats.

Mais la participation a été globalement faible, marquant sans doute une désillusion d’une partie des Libanais. Malgré un scrutin à la proportionnelle qui a poussé de nouveaux candidats la société civile à se présenter, beaucoup d’électeurs ne croient pas en un véritable renouvellement de la classe politique.

Les partis traditionnels présents depuis des années dans le paysage politique sont régulièrement accusés de corruption et de clientélisme, incapables de relancer l’économie du pays ou de faire face aux défis environnementaux.

Paroles d'abstentionnistes

RFI a recueilli les témoignages de certains abstentionnistes à Beyrouth. « Je ne sens pas que les choses changeront. C’est les mêmes personnes qui seront toujours là. Les mêmes partis même si les figures changent » confie un électeur.

« Je n’ai pas voté parce que suis pour le principe d’opposition parce qu’à mon avis aucun des candidats qui se sont présentés aux élections n’a un programme clair destiné aux jeunes. On veut des programmes de développement et surtout qu’on s’attaque au problème du chômage, pour que les jeunes puissent trouver de l’emploi et tout ce dont on parle tous : régler les problèmes d’électricité, d’eau, etc. » explique une électrice.

Une autre électrice : « Personne parmi les candidats ne me représente. Même les candidats de la société civile. Leur expérience, bon c’est des jeunes, ils sont passionnés. Ils veulent changer le pays, OK, mais la situation du pays c’est un sujet qui les dépasse. Et si on reste avec les partis traditionnels, le pays restera le même ».