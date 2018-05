«Coupe du monde pour la paix»: un collectif syrien demande une trêve à Moscou

Loin des projecteurs, les pourparlers pour la paix en Syrie piétinent. Rien de concret n'est sorti des discussions d'Astana au Kazakhstan. L'opposition et le gouvernement syrien sont toujours incapables de s'entendre sur une solution politique. Il reste les initiatives de la société civile syrienne. Et si le collectif We Exist (Nous existons) arrivait à convaincre Vladimir Poutine ? We Exist, c'est un groupement d'ONG syriennes qui demandent au président russe un cessez-le-feu en Syrie pendant la durée de la Coupe du monde de football. Un mois avant la compétition, elles veulent marquer le coup à travers une campagne vidéo qui vient d'émerger sur le net.

On est au Brésil, sur la plage, grand soleil. Un garçon fait des jongles avec son ballon. On dirait une pub pour le prochain mondial de foot. D'image en image, de pays en pays, Brésil, Royaume-Uni, Russie, les joueurs se font des passes et puis, le silence. La balle rebondit dans le vide, dans un paysage en ruine. C'est la Syrie, dévastée par la guerre.

« On voulait faire un message simple, direct, compréhensible par n’importe qui. L’idée c’était juste de parler aux gens qui aiment le foot et montrer voilà le foot et voilà ce qui se passe en Syrie. Une liaison entre les deux pour délivrer le message que les Syriens espèrent avoir une coupe du monde d’été », explique Naji Homis, du collectif We Exist

Pourquoi s'adresser à Vladimir Poutine ? Parce que c'est lui qui tire les manettes en Syrie et c'est lui qui organise la Coupe du monde en Russie cet été. Pour la trêve, le plus tôt sera le mieux, mais Naji Homis, le sait, il n'y a pas de baguette magique. Juste un bon moment pour envoyer un signal fort

« Nous on espère que ça commence aujourd’hui bien sûr, mais si on peut lier ça à l’événement on peut utiliser le sport parce que c’est quelque chose d’universel et ça pourrait s’ajouter à d’autres actions et faire quelque chose. »

Il reste très peu de temps. A peine un mois avant le début de la Coupe du monde, le 14 juin à Moscou.