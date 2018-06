Guerre au Yémen: les Emirats arabes unis à la pointe de l'offensive

Les Emirats sont engagés dans la guerre au Yémen depuis le premier jour. Ils ne cessent depuis d'étendre leur influence sur les côtes méridionales yéménites et le détroit de Bab el-Mandeb, point névralgique du commerce mondial et considéré comme le quatrième point de passage maritime le plus important en matière de transport du pétrole, et construisent des ports et des bases militaires dans la Corne de l'Afrique.

En effet, c'est grâce à sa manne pétrolière et gazière, qu'Abu Dhabi finance une politique d'influence sur les côtes africaines, notamment en Erythrée et en Somalie. A l'extrémité sud de l'Erythrée, le petit port d'Assab a été transformé en base militaire stratégique pour appuyer les alliés yéménites contre les positions houthistes.

Littoral de Socotra dans l'Est de l'île. DR

Les Emirats ont également pris le contrôle de Socotra, un archipel hautement stratégique, situé à plus de 300 kms des côtes yéménites et qui permet de contrôler l'accès au golfe d'Aden.

Militairement, Abou Dhabi construit son empire maritime pour contrer la menace iranienne, mais aussi et surtout pour préserver la place charnière de son port de Jebel Ali, l'un des dix plus actifs au monde, au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie.

