Syrie: à Deraa, les infrastructures de santé visées par les bombardements

La région de Deraa a de nouveau été frappée mercredi 27 juin par des bombardements aériens du régime et de son allié russe. Des civils ont été tués. Selon plusieurs ONG, des hôpitaux ont été également ciblés, ce qui fragilise encore plus la population.

Le régime syrien et son allié russe frappent depuis plusieurs jours la région de Deraa dans le sud, pour se débarrasser d'une des dernières poches rebelles du pays. Des dizaines de milliers de civils fuient tandis que d'autres, pris au piège, sont victimes des raids aériens. Les hôpitaux et les personnels médicaux ne sont pas épargnés, selon l'Union des organisations de secours et soins médicaux, une ONG française et internationale qui intervient en Syrie.

« Une sage-femme et sa fille ont été tuées, elles travaillaient dans un de nos centres sur place, déplore le représentant de l'ONG en France Ziad Alissa. On a aussi perdu un ambulancier qui était parti chercher des victimes, pour les transporter vers les hôpitaux et malheureusement son ambulance a été ciblée dans un bombardement et il a perdu sa vie. On voit que c'est le même scénario qui se répète comme dans le nord, c'est-à-dire que les bombardements n'épargnent pas les centres médicaux et les personnels soignants. Là, il y a trois hôpitaux dans Deraa et autour de la ville qui sont complètement hors service, à cause des bombardements. »

Un centre de santé appartenant à l'organisation a subi de lourds dégâts. Il permettait de soigner près de 5000 personnes par mois, qui se retrouvent aujourd'hui démunies.