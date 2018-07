Syrie: gouvernement et rebelles annoncent un cessez-le-feu à Deraa

L'accord de cessez-le-feu, qui concerne uniquement la province de Deraa selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), a été obtenu dans la ville de Bousra al-Cham au bout de longues négociations entre Russes, alliés de Bachar el-Assad, et factions rebelles.

L'accord prévoit « l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu et la remise par les groupes terroristes de leurs armes lourdes et moyennes dans toutes les villes et localités », a annoncé l'agence officielle Sana, qui utilise le terme «terroristes» pour désigner les groupes armées qui combattent le régime. Ceux « qui refusent ce règlement partiront pour (la province d')Idleb avec leurs familles », précise Sana, une condition sur laquelle les factions rebelles avaient insisté.

Jeudi, un déluge de feu des forces loyales à Bachar el Assad avait contraint les insurgés à reprendre les pourparlers.

Les forces rebelles n'avaient pas d'alternative

« Vu le caractère massif des bombardements de l'aviation russe et de l'aviation du régime, ils n'avient plus le choix. Ils avaient d'auatnt m oins le choix qu'ils se savent lâchés depuis le 23 juin dernier par l'administration américaine qui l'a signalé par le biais d eleur amabssade à Amman. La Russie est maître d'oeuvre des négociations. Moscou a fait comprendre aux forces rebelles qu'elles n'avaient pas le choix en mettant la barre très haut, notamment sur la remise des armes à leur disposition, et l'absence de conditions à formuler de leur part. Cette situation problèmatique s'était renforcée par la fermeture des frontières à la fois sur la Jordanie et Israël. Les forces rebelels ont pris conscience qu'elles n'avaient pas d'alternative et c'est ce qui explique aujourd'hui que cela prenne la forme d'un accord de cessez-le-feu, évidemment au profit du régime », selon David Rigoulet-Roze, chercheur attaché à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orients stratégiques.

Deraa berceau de la contestation

« Dans une certaine manière la boucle est bouclée pour le régime de Damas, Deraa était l'épicentre initial de la révolte, qui s'était transformée en guerre civile par la suite. Et donc, après la chute de la Ghouta orientale symboliquement la reprise du contrôle de tout le sud-ouest de la Syrie était absolument fondamental pour le régime », analyse David Rigoulet-Roze.

« Paradoxalement, pour ce qui est des deux pays limitrophes qui sont la Jordanie et Israël, c'est aussi c'une certaine manière une acceptation tacite. Puisque les Israéliens préfèrent avoir une reprise de contrôle des frontières par les forces du régime, à supposer qu'elle ne masque pas une présence du Hezbollah ou des forces affiliées à Téhéran. Et puis, pour ce qui est de la Jordanie, c'était l'afflu de réfugiés qui constituait un problème majeur. Dans les deux cas, de toutes les façons, il y avait le souhait de part et d'autre que la situation soit reprise en main c'est ce qui s'explique aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain », souligne aussi le chercheur.