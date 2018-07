Syrie: vers l’évacuation totale des habitants de Fouaa et Kefraya

A Idleb, au nord-ouest de la Syrie, les préparatifs pour évacuer la totalité des habitants de Fouaa et Kefraya, deux localités pro-régime assiégées par les rebelles, sont terminés. Un premier convoi transportant des blessés et des malades s'est dirigé, mercredi soir 18 juillet, vers la ville d'Alep.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

L'accord d'évacuation de Fouaa et Kefraya clôt l'un des plus longs sièges de la guerre syrienne. Les deux localités à majorité chiite sont assiégées depuis trois ans par les rebelles, et le ravitaillement des habitants et des défenseurs se faisait par voie aérienne, via des hélicoptères et des largages de parachutes.

L'accord conclu entre les rebelles et les autorités syriennes porte sur l'évacuation de tous les habitants et combattants. Quelque 7 000 personnes seront transportées en bus vers la ville d'Alep, située 50 kilomètres plus au nord, en traversant un territoire entièrement tenu par des groupes rebelles et jihadistes, dans la province d'Idleb.

En contrepartie, le gouvernement syrien libérera 1 500 personnes détenues dans ses prisons.

Dès mercredi matin, les remblais de terre érigés par les belligérants pour bloquer les routes menant aux deux localités ont été retirés, permettant l'entrée, en plusieurs étapes, de 120 bus et d'une dizaine d'ambulances.

Après des heures d'attentes, le coup d'envoi de l'opération a été donné, mercredi soir, avec l'évacuation des blessés et des malades à bord des ambulances vers Alep.

Cet accord très complexe est garanti par la Russie, alliée de Damas, et la Turquie, proches des groupes rebelles influents à Idleb. Sa mise en œuvre s'étalera sur 48 heures.