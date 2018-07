Territoires palestiniens: calme relatif à la frontière de la bande de Gaza

Le pire a peut-être été évité, vendredi 20 juillet au soir à Gaza. Les Nations unies redoutaient une nouvelle guerre entre le Hamas et Israël, après les violents bombardements des dernières heures sur l'enclave palestinienne. Avec ces mots très forts de l'ONU : « Il fallait s'éloigner du précipice ». Mais un accord de paix a finalement été trouvé entre les deux parties et un calme relatif est revenu à la frontière entre la bande de Gaza et Israël.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

A l’heure actuelle, le calme est revenu le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Un cessez-le-feu est entré en vigueur. C'est la seconde trêve en une semaine et on n’en connaît pas vraiment les détails à ce stade. On sait, selon le porte-parole du Hamas, qu’il a été négocié par l'intermédiaire de l’ONU et de l’Egypte. Mais il a été précédé dans la soirée de vendredi et dans une partie de la nuit de violents échanges entre les deux parties.

Tout d’abord, un incident à la frontière, au cours duquel un soldat israélien a été tué par un tir de sniper palestinien. C’est le premier militaire israélien à trouver la mort dans ce secteur depuis l’opération « Bordure protectrice » lors de l’été 2014. Aussitôt Benyamin Netanyahu a réuni une cellule de crise et l’armée israélienne a réagi en force. A l’aide de son aviation et de ses blindés. Quelque 60 objectifs ont été visés, selon le porte-parole de l’armée israélienne, qui affirme que les postes de commandement de trois bataillons du Hamas ont été détruits.

Le porte-parole n’a pas exclu une offensive terrestre majeure, mais a déclaré que l’armée israélienne ne cherchait pas à entrer dans un conflit à grande échelle. De l’autre côté, trois roquettes ont été tirées lors d’une seule et unique salve dans la soirée. Deux d’entre elles ont été interceptées en plein vol. A l’heure actuelle, la trêve semble donc respectée. Bien sûr, les prochaines heures vont être particulièrement sensibles. On va voir notamment si Israël a obtenu l’arrêt de l’utilisation de ballons et cerfs-volants incendiaires.

Vers 17h30, l'aviation israélienne a commencé à bombarder plusieurs régions partout dans la bande de Gaza, au nord, au sud et au centre de la bande de Gaza. Dans la ville de Gaza, il y a eu près de 20 missiles qui sont tombés

