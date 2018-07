Gaza: la marine israélienne arraisonne un bateau humanitaire

Notre bateau, bien évidemment, est porteur d’un message d’espoir énorme pour ce peuple assiégé que sont les Palestiniens de Gaza, mais il a aussi une volonté d’aider concrètement cette population qui souffre de conditions sanitaires et médicales dramatiques. Nous avions à bord des médicaments - nous avons toujours à bord des médicaments -, plus de 120 caisses de médicaments et de matériel médical, que nous devions remettre aux hôpitaux de Gaza. Ce matériel évidemment était particulièrement nécessaire. Donc nous espérons que d’autres bateaux passeront et pourront aussi amener ce matériel. Donc pour nous, le message est double : c’est cette solidarité internationale des peuples, envers un peuple assiégé, un peuple opprimé ; et puis l’aide concrète que nous pouvons lui apporter, notamment en aidant les hôpitaux et les médecins qui n’en peuvent plus de faire face aux blessures et aux amputations etc. dues à la répression israélienne contre les manifestants pacifiques de Gaza.