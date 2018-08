Iran: la dégradation économique pousse les manifestants dans la rue

Des manifestations ont encore eu lieu ce jeudi à Ispahan, Shiraz et Mechhed, qui figurent parmi les villes les plus importantes du pays. A pied ou à moto, les manifestants ont protesté par centaines contre la hausse des prix et la dégradation de la situation économique. Selon l'agence Fars, proche des conservateurs, des slogans hostiles au régime ont été lancés. Les médias et les autorités accusent les Etats-Unis, mais aussi l'Arabie saoudite d'alimenter ces manifestations pour affaiblir le pouvoir.

« A Shiraz, ville de culture et très politisée, la population est encore plus remontée et proteste massivement. Les gens crient : 'Nous n’avons plus peur de vos canons et chars, les mollahs doivent disparaître'. Toutes les rues du centre-ville sont pleines de monde », rapporte Ghassem Choleh Sadi, avocat et ancien député de la ville. « Ces protestations ne sont pas de nature à être réprimées, car les motivations des gens sont enracinées et multiples : elles sont politiques, économiques, sociétales et même humaines. Il n’est pas possible de dissuader les gens d’exprimer leurs mécontentements », poursuit Ghassem Choleh Sadi.

Ces nouvelles manifestations interviennent alors que la situation économique s'est fortement dégradée ces derniers mois, avec une chute vertigineuse de la monnaie iranienne face au dollar, provoquant une hausse des prix des produits de première nécessité, indique notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.

Les manifestants appellent également à des actions fermes contre la corruption.

Des voix se sont également élevées ces dernières semaines pour réclamer un changement de la politique économique. Le Parlement a même menacé de faire tomber les ministres chargées des questions économiques, si le président Hassan Rohani ne les remplaçait pas lui-même. La situation pourrait encore s'aggraver avec l'arrivée de la première vague des sanctions américaines prévues le 6 août.