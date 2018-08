Yémen: bombardements meurtriers à Hodeïda, l'ONU propose de nouveaux pourparlers

L'ONU a proposé ce jeudi un sommet sur le Yemen et invité les parties en conflit à se réunir le 6 septembre à Genève pour tenter de résoudre un conflit de 3 ans qui a fait près de 10.000 morts et provoqué la pire crise himanitaire au monde avec des millions de personnes au bord de la famine, selon les Nations unies. Et ce jeudi, au moins 20 personnes ont été tuées à Hodeïda dans des raids aériens. Précisions de Jolien Veldwijk, directrice adjointe de l'ONG CARE au Yémen, jointe par RFI.

« Depuis une semaine, les frappes aériennes sur Hodeïda et sa banlieue se sont intensifiées. Ce jeudi vers 18h, il y a eu deux raids aériens qui ont touché le marché aux poissons de la ville et un ou deux raids ont touché l'entrée principale de l'hôpital public al-Thawra, qui se trouve non loin du marché aux poissons. D'après les Nations unies, ces frappes ont fait entre 40 et 60 victimes, entre 20 et 30 ont été tuées », rapporte Jolien Veldwijk, directrice adjointe de l'ONG CARE au Yémen jointe depuis Sanaa.

Riyad n'a pas réagi, mais les médias contrôlés par les Houthis ont accusé la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, dont l'aviation soutient les troupes progouvernementales au sol au Yémen depuis plus de trois ans. Dans ce pays pauvre de la péninsule arabique, un conflit meurtrier oppose de longue date le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi aux rebelles Houthis, qui se sont emparés de vastes pans du territoire dont la capitale, Sanaa. Selon l'ONU, l'intervention de la coalition étrangère en mars 2015 a provoqué « la pire crise humanitaire au monde ».

Après les derniers raids, les autorités de Hodeïda, ville située sur la mer Rouge, ont lancé un appel au don du sang. Le bureau du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Yémen a indiqué sur Twitter avoir envoyé une équipe de chirurgiens à l'hôpital al-Thawra pour soigner « 50 personnes grièvement blessées ». « Ce que l'on a appris également, poursuit Jolien Veldwijk, c'est que les équipes médicales qui ont quitté l'hôpital en ambulance pour aller secourir les victimes du bombardement du marché aux poissons ont été à leur tour visé par un raid. »

→ Écouter sur RFI : Les enjeux de la bataille d’Hodeïda (Décryptage)

Alors que le Yémen dépend des importations pour 90% de ses besoins en nourriture, 70% transitent par le port de Hodeïda. En juin, les forces soutenues par l'aviation de la coalition ont lancé une offensive pour reprendre cette ville stratégique. Fin juillet, « des frappes ont été menées près d'une structure sanitaire et d'un laboratoire (...) et ont endommagé un système d'assainissement à Zabid, ainsi qu'une station hydraulique qui alimente en eau la majorité de la ville », rappelle dans un communiqué le bureau de la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Yémen, Lise Grande.

« On estime que seulement 40% des infrastructures sanitaires environ sont en état de fonctionner, mais Hodeïda dispose toujours de quelques hôpitaux militaires qui peuvent traiter ce genre de blessures, précise Jolien Veldwijk, chez CARE. Lorsque l'offensive sur Hodeïda a été lancée il y a cinq ou six semaines, de nombreux blessés ont dû être transportés vers Sanaa, et un grand nombre d'entre eux sont morts pendant le voyage, car le trajet jusqu'à la capitale peut prendre quatre, cinq voire six heures et la route est extrêmement difficile. »

Piliers de la coalition, présents au sol, les Emirats arabes unis avaient annoncé début juillet la suspension de l'assaut contre la ville elle-même, pour donner une chance à une médiation de l'ONU. L'envoyé spécial des Nations unies a proposé aux protagonistes, jeudi, d'entamer des pourparlers de paix le 6 septembre à Genève. Depuis 2015, le conflit a fait 10 000 morts et poussé des millions de personnes au bord de la famine. Une troisième vague de choléra a éclaté à Hodeïda.