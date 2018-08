L'Arabie saoudite veut toujours introduire en Bourse sa compagnie pétrolière

L'introduction en bourse de 5% du capital d'Aramco constituerait la plus importante vente d'actions au monde. Elle est censée rapporter 2 000 milliards de dollars et c'est l'un des piliers du « Plan Vision 2030 », ce vaste projet de réformes économiques et sociétales portées par le prince héritier et homme fort du royaume, Mohammed ben Salman. L'homme qui veut affranchir son pays de sa dépendance au pétrole.

Mais le projet Aramco tarde à se concrétiser, alors que le tourbillon des annonces et des décisions saoudiennes sème parfois le trouble chez les interlocuteurs politiques et économiques du royaume.

En novembre dernier, des centaines de personnes dont des princes et des ministres ont été arrêtées. L'idée était d'afficher une lutte sans merci contre la corruption, mais la méthode n'a pas forcément séduit les investisseurs que Riyad veut attirer.

Répression et crise diplomatique

Depuis plus d'un an, le royaume a rompu avec son voisin, le Qatar, et lui impose un boycott frontalier, économique et politique. Récemment, l'Arabie saoudite s'est brouillée avec le Canada, qui avait critiqué le bilan de Riyad en matière de droits humains.

Ces derniers mois, des militantes féministes ont été emprisonnées au moment même où les femmes étaient enfin autorisées à conduire. Tout cela brouille quelque peu l'image moderne, ouverte et ambitieuse que le jeune prince héritier souhaite donner à son pays.