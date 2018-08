Iran: convoqué au Parlement, Rohani n’arrive pas à convaincre les députés

Les parlementaires lui avaient posé cinq questions, portant essentiellement sur la crise économico-financière du pays, et le président visiblement n’a su répondre qu’à une seule question de façon satisfaisante. Donc, les députés vont, à ce stade, consulter la commission juridique du Parlement de façon à voir si le président est lui-même fautif de ces échecs, et auquel cas son dossier sera renvoyé au pouvoir judiciaire. On voit que le président Rohani est sur un siège éjectable, puisqu’il a perdu le soutien populaire, le soutien de ses électeurs qui l’ont réélu en 2017, dans l’espoir justement de voir une situation économique normalisée et la réintégration de l’Iran au sein de la communauté internationale. Or, on est très loin du compte. Et d’un autre côté, ses détracteurs conservateurs et ultraconservateurs aussi sont très mécontents de ses politiques.