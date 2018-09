Iran: le rial poursuit sa chute, les prix flambent et la pénurie guette

La chute du rial s’est encore accélérée ces derniers jours avec des produits qui commencent à manquer dans les magasins comme des couches-culottes pour enfants et adultes ou des médicaments. En un an, la valeur du dollar a été multipliée par quatre. Un dollar a atteint la valeur de 150 000 rials contre moins de 40 000 rials, il y a un an.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

La chute vertigineuse de la monnaie iranienne depuis le rétablissement des sanctions américaines en mai dernier s'est accélérée ses derniers jours.

Dans les magasins, certains produits commencent à manquer comme l'explique Mansoureh, une Iranienne de 57 qui tient un magasin à Téhéran.

« Tout est devenu cher, les prix ont doublé et voir plus, dit-elle. Le prix des mouchoirs en papier, des sacs plastiques, de l'huile, de la viande... Et il faut de l'argent. Nos revenus sont très bas, les produits sont devenus très chers et la vie est devenue très difficile. »

La pénurie de certains produits pose de véritables problèmes comme l'explique Sahar, une Iranienne d'une quarantaine d'années, qui ne trouve pas de couche pour adultes pour sa mère malade et alitée.

« J'ai demandé à tous mes amis de voir dans les magasins pour me prévenir s'ils trouvent des couches pour adultes, mais ils disent qu'il n'y a pas, dit-elle. Il y a des gens qui spéculent sur les produits et cachent les produits dans des entrepôts et ne les distribuent pas. Même si on trouve des couches, ça coûte trois fois plus cher qu'avant. »

Sahar n'est pas un cas isolé. Dans les magasins, certains produits commencent à manquer. Les Iraniens craignent une dégradation encore plus forte de la situation économique avec la nouvelle vague des sanctions américaines en novembre prochain qui visent à stopper toutes les exportations pétrolières du pays pour obliger Téhéran à négocier un nouvel accord nucléaire et renoncer à son programme balistique et sa politique régionale.