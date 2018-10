Journaliste saoudien disparu en Turquie: embarras et silence des alliés de Riyad

Le Washington Post demande aux États-Unis « d'exiger des réponses » de la part de l'Arabie saoudite. Le journal américain est l'un des employeurs de Jamal Khashoggi. Il veut naturellement savoir ce qui est arrivé au journaliste saoudien. Et le Washington Post va plus loin en estimant que le Congrès devrait « suspendre toute coopération militaire » avec Riyad, en l'absence de « réponses fortes et claires ».

Pour l'instant, rares sont les dirigeants américains à s’être publiquement inquiétés du sort du journaliste saoudien qui s'était exilé aux États-Unis. Le département d'État a simplement affirmé « suivre la situation de près ». Quasi-silence donc à Washington. Les deux pays sont de proches alliés, unis sur à peu près tous les sujets à commencer par la lutte contre l'Iran.

Paris « préoccupé »

En Europe, on ne se bouscule pas non plus pour demander des explications à l'Arabie saoudite. Il a fallu plusieurs jours pour que ce lundi Paris se dise « préoccupé » et demande que la situation de Jamal Khashoggi « soit éclaircie le plus rapidement possible ».

Le royaume est à la fois un partenaire régional et un gros client pour la France (comme pour d'autres pays occidentaux) et la crise entre l'Arabie saoudite et le Canada depuis le mois d'aout dernier montre que Riyad n'apprécie pas les critiques de ses alliés dans le domaine des droits de l'homme.