Syrie: l'armée chasse les jihadistes de leur fief de roches volcaniques de Safa

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Il aura fallu deux mois et demi de combat et d’importantes ressources à l’armée syrienne pour venir à bout de l’un des derniers fiefs du groupe Etat islamique dans le pays. Touloul al-Safa est une zone montagneuse de roches volcaniques, de crevasses et de grottes naturelles, formées par les coulées de lave. Les véhicules et les chars ne peuvent pas y accéder.

Après avoir subi de lourdes pertes dans sa lente avancée, l’armée syrienne a débarqué cette semaine des parachutistes, derrière les lignes des jihadistes. Pris en étau et privés des points d’eau capturés par les troupes gouvernementales, les combattants du groupe Etat islamique ont cessé toute résistance et ont commencé à quitter la région par petits nombres. L’Observatoire syrien des droits de l’homme a affirmé que plus de 300 jihadistes et 125 soldats syriens avaient été tués dans cette bataille.

Dans leur progression au cœur du fief jihadiste, les troupes syriennes n‘ont pas retrouvé la trentaine de civils druzes enlevés lors d’une offensive surprise contre sept villages de Soueida, le 24 juillet. Le sort de ces otages, des femmes et des enfants en majorité, demeure inconnu.