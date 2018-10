Affaire Khashoggi: Mnuchin n'ira pas à la conférence de Riyad

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a rejoint ce jeudi la liste des dirigeants d'entreprise et hauts responsables qui ont décidé de bouder le forum économique prévu du 23 au 25 octobre à Riyad, en raison de la disparition inexpliquée du journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi.

« Je viens de rencontrer @realDonaldTrump et @SecPompeo et nous avons décidé que je ne participerai pas au Future Investment Initiative en Arabie saoudite », a annoncé Mnuchin sur Twitter à l'issue d'une rencontre avec le président et le secrétaire d'Etat américains. Cette annonce a immédiatement fait chuter la Bourse à New York.

La directrice du FMI Christine Lagarde, le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire ou encore le ministre britannique du Commerce Liam Fox ont déjà décidé de ne pas se rendre à ce forum.

Sous une pression croissante, les autorités saoudiennes nient avoir connaissance du sort du journaliste critique de Riyad, qui s'est installé aux Etats-Unis en 2017. Mais les éléments accréditant la thèse de l'assassinat de Jamal Khashoggi s'accumulent.

Après un déplacement en Arabie Saoudite où il a rencontré le roi et le prince héritier, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé que les Etats-Unis souhaitent donner « quelques jours de plus » à l'Arabie saoudite pour fournir des explications sur la disparition du journaliste. Les autorités saoudiennes se sont engagées à mener une « enquête complète et approfondie », a assuré le chef de la diplomatie américaine au retour de son déplacement à Riyad où il a rencontré le roi et le prince héritier.

Tout en se défendant de chercher à « couvrir » Riyad, Donald Trump a mis en avant ces derniers jours les énormes intérêts stratégiques qui lient son pays au royaume sunnite, citant la lutte contre le terrorisme, la nécessité de contrer l'influence de l'Iran chiite mais aussi les contrats d'armement et leurs retombées économiques.

(Avec Afp)