ONU: le Norvégien Geir Pedersen nouvel envoyé spécial pour la Syrie

Il accède à un des postes les plus difficiles de la diplomatie mondiale. Son objectif : faire la paix en Syrie. L'ONU a nommé officiellement mercredi Geir Pedersen, un Norvégien, comme envoyé spécial de l'organisation en Syrie. Il remplace à ce poste le diplomate italo-suédois Staffan de Mistura qui a jeté l'éponge après plus de 4 ans de service. Geir Pedersen doit prendre ses fonctions fin novembre. Ce sera le 4e envoyé spécial de l'ONU en 7 ans de conflit en Syrie.

Avec notre correspondante à New York, Marie Bourreau

A 63 ans, Geir Pedersen est l'actuel ambassadeur de Norvège à Pékin, mais c'est loin d'être un inconnu du système onusien. En 1993, il participe aux négociations de paix secrètes israélo-palestiniennes qui conduiront à la signature historique des accords d'Oslo.

Entre 2005 et 2008, Geir Pedersen est représentant spécial de l'ONU au Liban, poste où il remplace déjà un certain Staffan de Mistura. En 2012, il devient ambassadeur de Norvège à l'ONU où il prend le temps de parfaire sa connaissance de l'organisation et de la diplomatie mondiale.

La Norvège le présente comme un « top diplomat ». Au siège à New York, on loue son expérience, mais surtout sa solidité pour résister aux pressions dont il sera inévitablement l'objet sur la Syrie. Ses trois prédécesseurs ont tous jeté l'éponge faute de parvenir à une solution politique et victime des divisions au Conseil de sécurité.

Geir Perdersen le sait. Sa tâche la plus difficile sera d'engager la Russie et d'unir le Conseil de sécurité pour tenter d'arracher un accord de paix au bout de plus de sept ans de conflit en Syrie.

