Forum sur la paix: Handicap International rappelle le sort des victimes civiles

Sur la place du Palais Bourbon, Baptiste Chapuis de Handicap International s'adresse aux 27 députés réunis pour l'occasion : « Aujourd’hui effectivement, on souhaite faire passer ensemble un message aux chefs d’Etat et de gouvernement qui interviendront dans le cadre du Forum sur la paix pour leur dire qu’aujourd’hui, la loi des armes ne peut plus être seul maître dans les conflits contemporains. Merci à tous et toutes et on vous retrouve ensemble pour de futurs travaux au sein du Parlement. »

Pour la photo, chaque député porte devant lui le portrait d'une victime d'un conflit contemporain. Hubert Julien-Laferrière de la 2e circonscription du Rhône a dans ses mains le visage de Lum Phun Seda. Une vieille dame, blessée à la jambe et à la poitrine par une explosion alors qu'elle faisait sa lessive dans une rivière au Laos. « C’est important que, en tant que parlementaire, on sensibilise le gouvernement français pour que la France rejoigne ce mouvement porté aujourd’hui par une douzaine de pays dans le monde pour qu’il y ait une déclaration politique internationale contre les bombardements des civils, dit-il. Quand on est sur des conflits contemporains, comme cela a été rappelé, à plus de 90% de victimes civiles, on n’est plus dans du dommage collatéral. »

Selon Handicap International, 500 000 citoyens ont signé une pétition contre les bombardements aveugles. 90 députés français ont appelé le gouvernement à agir dans ce sens.