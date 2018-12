Yémen: «il y a d’énormes chances qu’une partie des accords soit mise en œuvre»

C'est une lueur d'espoir pour les populations du Yémen : à l'issue de consultations de paix en Suède, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé, hier, jeudi 13 décembre, un accord entre les belligérants pour faire provisoirement taire les armes dans plusieurs régions dévastées de ce pays au bord de la famine. Un « cessez-le-feu » doit entrer en vigueur dans les prochains jours à Hodeïda. Par ce port stratégique de la mer Rouge arrive l'essentiel de l'aide humanitaire. Les forces gouvernementales, soutenues par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite sunnite, et les combattants houthis appuyés par l'Iran chiite, doivent se retirer de la ville et du port. Celui-ci est contrôlé par les insurgés et subit les assauts de la coalition progouvernementale. Au final, ces consultations de paix en Suède ont donné bien plus de résultats qu'attendu. Helen Lackner, est chercheuse associée au London Middle East Institute (LMEI) et auteur du livre « Yemen in Crises : Autocracy, Neo-Lberalisme and the Disintegration of a State ».