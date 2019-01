Egypte: Emmanuel Macron en visite stratégique avec quatre ministres

Avec notre envoyée spéciale, Valérie Gas

Emmanuel Macron au pied des sculptures monumentales des Pharaons à Abou Simbel, ce sera la première image de son voyage en Egypte. Une fois de plus, le président français va scénariser son arrivée dans le pays qui l’accueille.

En Chine, il s’était rendu à Xi An pour voir l’armée des soldats de terre cuite avant d’aller à Pékin. En Inde, Emmanuel Macron n’avait pas non plus raté l’étape du Taj Mahal où il s’était rendu avec son épouse Brigitte. A chaque fois, des images ont été diffusées pour montrer le président dans ces lieux historiques et culturels prestigieux. Pas de mots, juste des photos. Ce sera aussi le cas à Abou Simbel.

Si ce site a été choisi, ce n’est pas par hasard : les deux temples situés au sud d’Assouan et réalisés à l’époque de Ramsès II, menacés par la montée des eaux, ont été démontés et remontés plus loin grâce à l’aide internationale et notamment celle de la France il y a tout juste 50 ans. Un anniversaire à fêter alors que s’ouvre l’année culturelle franco-égyptienne.

Avant une journée diplomatique intense lundi et sa rencontre avec le président Sissi, Emmanuel Macron fait donc une arrivée en Egypte en douceur, dans la chaleur du désert, avec un message en faveur du développement de la coopération culturelle. Et surtout de belles images.