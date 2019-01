Syrie: violents pilonnages de l’armée sur les fronts de Hama et Idleb

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Le bilan à Maarat al-Nouman est le plus élevé depuis le cessez-le-feu imposé par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, il y a quatre mois, pour éviter une offensive de l’armée syrienne contre la province d’Idleb.

Les accrochages se multiplient entre les troupes gouvernementales et les groupes jihadistes sur tous les fronts : à l’ouest d’Alep, à l’est et au sud d’Idleb, au nord de Hama. C’est dans ces régions qu’est censée passer la zone démilitarisée instaurée à la mi-octobre et qui n’existe plus que sur le papier.

Les jihadistes avaient refusé de se retirer de cette zone tampon, comme le prévoyait l’accord russo-turc. Les duels d’artillerie et les combats rapprochés s’intensifient depuis que les jihadistes ont pris le contrôle total d’Idleb. Ils se concentrent au nord de Hama et à l’est d’Idleb, où les attaques éclair et les embuscades se multiplient sous des barrages d’artillerie et des tirs de roquettes.

Les deux camps concentrent d’importantes troupes dans le secteur. De nouveaux convois de l’armée syrienne, venant des provinces méridionales de Daraa et de Soueida ont été aperçus ces dernières 24 heures se dirigeant vers le Nord. Des officiers russes auraient également été envoyés à l’aéroport d’Abou Zouhour, à l’est d’Idleb, l'une des zones les plus chaudes du front.