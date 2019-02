Varsovie: Netanyahu plaide pour un front commun contre la «menace iranienne»

La conférence organisée par les Etats-Unis et la Pologne sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient se poursuit à Varsovie. Washington ne s’en cache pas, le principal sujet de cette rencontre, c’est bien la menace iranienne et la façon d’intensifier la pression sur Téhéran, considéré par l’administration Trump comme le principal facteur de déstabilisation de la région. Outre le dossier iranien, les autres points chauds du Moyen-Orient, à savoir la Syrie, le Yémen et le conflit israélo-palestinien.

Parmi les dossiers chauds du Moyen-Orient, le Yémen. Et les travaux de la conférence ont débuté ce matin par une discussion sur le conflit yéménite, menée par le ministre des Affaires étrangères yéménite, rapporte notre envoyée spéciale à Varsovie, Oriane Verdier. Autour de lui étaient représentés les membres de la coalition qui soutient son gouvernement face aux rebelles houthis, notamment l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis.

Une voix dissidente, tout de même, celle du ministre des Affaires étrangères britannique, Jeremy Hunt Ce dernier avait annoncé que la situation humanitaire au Yémen était la seule raison de sa venue à Varsovie. Mais sur ce sujet-là, comme sur d’autres, il est difficile d’imaginer de réelles avancées vers des négociations de paix, par exemple, comme le souhaiterait le Royaume-Uni et l’ONU.

Today in Warsaw will shortly host Quad 🇬🇧🇺🇸 🇸🇦 🇦🇪 Foreign Ministers’ meeting on Yemen. Window of opportunity to turn UN-brokered ceasefire into a peace process is shortening. For the first time clear a solution IS possible but we urgently need more momentum from the two sides pic.twitter.com/JyEMccVUmS Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 13 de febrero de 2019

Benyamin Netanyahu salue un «front commun» contre la menace iranienne

Les rebelles yéménites houthis sont soutenus par l’Iran, or, le secrétaire d’Etat américain et le Premier ministre israélien ont appelé ce matin, côte à côte, à affronter la République islamique. Seule manière, selon eux, d’atteindre la paix au Moyen-Orient. « Dans une pièce remplie d’une soixantaine de ministres des affaires étrangères et de représentants de dizaines de gouvernements, un Premier ministre israélien et les ministres des Affaires étrangères des principaux pays arabes ont fait front commun pour parler avec une force, une clarté et une unité inhabituelle contre la menace commune du régime iranien. Je pense que cela marque un changement et un accord important sur ce qui menace notre futur et ce que nous devons faire pour le sécuriser ainsi que sur les possibilités de coopération au-delà du domaine sécuritaire avec les peuples du Moyen Orient. Cela se passe aujourd’hui ici, à Varsovie et ma principale conclusion est que cela doit continuer sous d’autres formes et par d’autres moyens avec le même but. Et je vous remercie secrétaire d’Etat Pompeo d’organiser cela.»

La Russie elle a refusé de participer à cette conférence. L’autorité palestinienne n’a pas non plus envoyé de représentant. Elle considère l’événement comme une conspiration israélo-américaine qui a pour but d’éliminer la cause palestinienne.