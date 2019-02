13-Novembre: le jihadiste Fabien Clain, voix du groupe EI, tué en Syrie

« Pour Allah, nous nous sacrifions. Pour Allah, nous vous terrifions » scandaient Jean-Michel et Fabien Clain dans l'une des vidéos de propagande du groupe Etat islamique postée quelques semaines après les attentats de Paris. Au lendemain du 13 novembre, au micro de Daech, Fabien Clain évoquait « l'attaque bénie » menée par « les soldats du califat » dans « la capitale de la perversion ».

Fabien et Jean-Michel Clain, alias Omar et Abdelwahid, 40 et 38 ans, étaient proches de Mohamed Mérah, le tueur de Toulouse et Montauban. Cette fratrie catholique d'origine réunionnaise se convertit à l'islam dans les années 1990. Dès lors, dans leur quartier du Mirail à Toulouse, ils affichent des convictions très radicales. En 2006, ils sont rattrapés par la justice pour avoir tenté d'aller combattre en Irak. Neuf ans plus tard, alors qu'ils sont suivis par la Sécurité intérieure, ils parviennent à rejoindre la Syrie en famille.

Fabien Clain devient alors la voix officielle en français du groupe terroriste. Sur les réseaux sociaux, il délivre aussi une propagande très agressive, construite comme des films hollywoodiens, avec pour fond sonore des chants à la gloire de l'islam.

Dernier bastion du groupe EI

Estimant avoir démontré leur implication dans les attentats du 13-Novembre, les juges d'instruction avaient émis contre eux un mandat d'arrêt en juin 2018. Pour les services de renseignement ils étaient des cibles à très haute valeur, des cibles neutralisées à Baghouz, dernier bastion de Daech en Syrie.

Or, la nature de ce camp a probablement facilité l'opération de la coalition, explique Wassim Nasr spécialiste du jihadisme français. « C’est le dernier camp où se trouvent les derniers irréductibles parmi les jihadistes et leurs familles. C’est un camp qui est surpeuplé, les bombardements ne s’arrêtent pas. Donc on peut penser qu’il y a beaucoup de dommages collatéraux. On n’a pas de certitudes, mais quand on voit que le camp est visible à l’œil nu et qu’il y a beaucoup de jihadistes qui se sont rendus dernièrement, en recoupant les informations aux jumelles, avec des moyens techniques de reconnaissance de voix, il peut être facilement ciblé. Parce qu’on est plus du tout dans la situation où les jihadistes sont sur de grandes étendues territoriales ou dans des villes. Il n’y a pas d’infrastructures, de constructions en dur, les gens sont dans des tentes. Donc ça rend la détection et le ciblage plus facile. »

« C’était une frappe, une frappe aérienne mais cela peut aussi être un drone, estime Wassim Nasr. Si c’est un drone, cela voudrait dire que c’est certainement les Américains. Alors que si c’est une frappe aérienne, y compris avion de chasse, ça peut être un avion français. Mais pour l’instant, il n’y a pas certitude. On sait juste que c’est la coalition qui l’a ciblé. Et ça démontre la détermination de la France et de la coalition à ne pas lâcher sur les jihadistes qui restent au combat. »