Le procureur général lance une procédure de mise en examen visant Netanyahu

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Pour le procureur général, c’est dans le dossier dit « 4000 » que les faits reprochés à Benyamin Netanyahu sont les plus lourds. Dans cette affaire, le Premier ministre est soupçonné d’avoir tenté de négocier une couverture favorable de la part d’un influent site d’information, Walla, en contrepartie de faveurs gouvernementales accordées au propriétaire de ce site, le géant des Télécommunications Bezeq.

C’est dans ce dossier qu’Avichaï Mandelblit veut mettre en examen Benyamin Netanyahu pour « corruption, fraude et abus de confiance ». Dans les deux autres affaires arrivées sur son bureau, il n’a pas retenu l’ensemble des charges recommandées par la police. Le chef d’accusation de corruption ne figure pas dans les enquêtes sur les cadeaux offerts par de riches hommes d’affaires ni dans celle sur une tentative d’accord avec le propriétaire d’un grand journal, Yediot Aharonot.

Dans la lettre accompagnant sa décision, le procureur général attaque sévèrement le Premier ministre. « Vous avez abusez de votre autorité en prenant en compte d’autres considérations liées à vos intérêts personnels et à ceux de votre famille » écrit-il. Avichaï Mandelblit précise toutefois que sa décision n'est pas « finale ». Avant qu’elle ne le devienne, Benyamin Netanyahu sera convoqué à une audition au cours de laquelle il pourra répondre aux chefs d’accusation. Celle-ci ne devrait pas avoir lieu avant les élections.

Netanyahu réplique

Le Premier ministre a rapidement réagi, estimant que cette décision relevait d’une « chasse aux sorcières » aux objectifs politiques. « La gauche sait qu’elle est incapable de nous battre dans les urnes. Et c’est pourquoi voilà trois ans que nous sommes l’objet d’une véritable persécution politique. Une chasse aux sorcières sans précédent dont le seul but est de faire tomber le régime de droite que je dirige et de permettre à un gouvernement de gauche dirigé par Gantz et par Lapid d’accéder au pouvoir. Le principal est d’influer sur les élections même lorsque l’on sait que ce château de cartes va s’effondrer complètement au lendemain des législatives. »

Benyamin Netanyahu estime que cette situation n’est ni plus ni moins qu’une atteinte à la démocratie. « La pression exercée par la gauche a réussi. Il s’est produit aujourd’hui quelque chose d’une grande gravité qui touche en plein cœur la démocratie israélienne. Pour la première fois dans l’histoire de notre pays, on entame une procédure judiciaire quelques jours avant les élections. Chaque citoyen comprend que cette décision à ce moment est scandaleuse. Et que son but est de faire tomber la droite et monter la gauche. Il n’y a pas d’autre explication. »