Syrie: violents accrochages dans les provinces de Hama, d'Idleb et d'Alep

Les violations de la trêve se sont multipliées ce samedi entre l’armée syrienne et les groupes rebelles et jihadistes dans la zone supposée être démilitarisée dans les provinces de Hama, d'Idleb et d'Alep, dans le nord de la Syrie.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a rapporté que des avions ont mené des frappes, ce samedi, contre deux localités situées près de la ville de Jisr al-Choughour, non loin de la frontière syro-turque.

Les avions russes et syriens interviennent rarement à Idleb depuis l’accord de trêve conclue sous le parrainage de la Russie et de la Turquie, le 27 septembre. Mais depuis que les jihadistes ont pris le contrôle total de cette province, en janvier, leurs sorties sont plus fréquentes..

Les accrochages aussi se multiplient et sont de plus en plus violents dans la zone démilitarisée de 15 à 20 kilomètres de large, qui n’a jamais été réellement instaurée. Entre vendredi et samedi, des duels d’artillerie, des embuscades et des affrontements aux armes légères ont eu lieu dans une quinzaine de points de la zone tampon dans les provinces d’Alep, de Hama et d’Idleb, selon l’OSDH et des sources proches du régime syrien. Ces combats ont fait des morts et des blessés dans les deux camps.

Ce regain de violence s’accompagne d’un renforcement des positions des troupes gouvernementales qui ont acheminé d’importants renforts sur toute la ligne de front, depuis la prise d’Idleb par les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham.