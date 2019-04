Bagdad et Téhéran renforcent leur coopération énergétique et militaire

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Lors de la visite d'Adel Abdel Mehdi, accompagné par neuf de ses ministres, les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération dans les domaines économiques mais aussi énergétiques et bancaires. Malgré les pressions et les sanctions américaines, l'Iran, qui a déjà doublé ses exportations non pétrolières vers l'Irak, espère atteindre le chiffre de 20 milliards d'ici deux ans. L'Iran va continuer à exporter du gaz et de l'électricité vers l'Irak.

S'assurer du départ des Américains

En recevant le Premier ministre irakien, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lui a demandé de s'assurer que les forces américaines quitteront le pays le plus tôt possible. L'Iran a joué ces dernières années un rôle important dans la lutte contre le groupe Etat islamique et soutient de nombreux groupes politiques et armés irakiens.

Coopération militaire

Téhéran et Bagdad ont également décidé de renforcer leur coopération militaire lors d'une rencontre entre les chef d'état-major des forces armées des deux pays.

A la mi-mars déjà, les deux responsables militaires iranien et irakien avaient avaient retrouvé leur homologue syrien à Damas pour renforcer la coopération entre les trois pays contre les groupes jihadistes.