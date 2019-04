Syrie: escalade militaire dans les provinces de Hama et d’Idleb

En Syrie, les fronts entre les provinces de Hama et d’Idleb connaissent une vaste escalade ces dernières 24 heures. Les duels d’artillerie entre l’armée syrienne et les groupes rebelles et jihadistes ont fait au moins 7 morts et 25 blessés civils.

Avec notre correspondant dans la région, Paul Khalifeh

Les duels d’artillerie et les tirs de roquettes n’ont pas cessé toute la nuit de samedi à dimanche et se sont poursuivis ce matin. L’armée syrienne a pris pour cible une vingtaine de localités avec des canons de campagne, des mortiers de gros calibre et des lance-roquettes multitubes. Ce pilonnage s’est concentré sur les régions proches des fronts entre les provinces de Hama et d’Idleb, théâtre quotidien de violents affrontements.

Tirs de roquettes

Les groupes rebelles et jihadistes intensifient aussi leurs bombardements dans le même secteur. Ce dimanche matin, ils ont tiré des roquettes sur la région de Mysyaf, un fief du régime situé à l’ouest de Hama, loin des lignes de front. Dans cette ville, généralement épargnée, quatre civils ont été tués et une quinzaine de blessés selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) et des sources proches du régime.

Combats au sol

Ces duels d’artillerie s’accompagnent aussi de combats au sol, et d’embuscades de part et d’autre. Ces affrontements font des morts dans les deux camps, et montrent que la trêve conclue sous le parrainage de la Russie et de la Turquie, en septembre dernier, n’existe plus que sur le papier. Une vaste offensive de l’armée syrienne contre Idleb ne peut cependant pas avoir lieu sans le feu vert de la Russie, et l’accord de la Turquie. Ces conditions ne semblent pas encore réunies pour le moment.