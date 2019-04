Israël: Benyamin Netanyahu et Benny Gantz revendiquent chacun la victoire

Qui sera le prochain Premier ministre israélien ? La réponse restait incertaine en fin de soirée, mardi. Il faudra attendre la fin du dépouillement pour connaître les résultats officiels des législatives israéliennes. La prudence était de mise après la publication par les télévisions locales de sondages sortis des urnes donnant Benyamin Netanyahu et Benny Gantz au coude à coude. D'autant que de tels sondages avaient été démentis par les résultats par le passé, lors des législatives de 2015 par exemple, où les Israéliens s'étaient endormis avec un Premier ministre et réveillés... avec un autre.

Selon ces premières données en tout cas, le Likoud (droite) de Benyamin Netanyahu est crédité de 33 à 36 sièges, la liste de centre droit Bleu-blanc de Benny Gantz de 36 ou 37 sièges. Ce qui est donc sûr, c’est que l'un et l'autre restent loin de la majorité absolue (61 sur 120) et qu'ils devront s'allier à d'autres formations pour gouverner.

Pour preuve que rien n’est joué, les principaux rivaux ont tous deux revendiqué une victoire « claire ».

« Le bloc de droite mené par le Likoud a remporté une victoire claire », a déclaré Benyamin Netanyahu dans un communiqué. Il a indiqué qu'il se mettrait le soir même à la constitution d'un gouvernement « avec nos partenaires naturels ».

« C’est une nuit de victoire fantastique, fantastique, a ensuite lancé Benyamin Netanyahu, en poste depuis 2009 et candidat à un cinquième mandat, devant ses partisans à Tel Aviv. Le Likoud a grandi de manière exceptionnelle. Je suis très ému que le peuple d'israël m’ait accordé à nouveau sa confiance pour la cinquième fois. Et une confiance accrue. J’ai l’intention d’être le chef de gouvernement de tous les Israéliens, de droite et de gauche, juifs et non-juifs. Car je prends soin de tous. C’était comme ça et cela continuera à l’être. »

Le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahu aux côtés de sa femme Sara après l'annonce des sondages sortis des urnes, à Tel Aviv, le 10 avril 2019. REUTERS/Ronen Zvulun

Au quartier général de Bleu-blanc à Tel-Aviv, les sympathisants de Benny Gantz ont eux explosé de joie à l’annonce des sondages. « C'est une journée historique. Plus d'un million d'Israéliens ont voté Bleu-blanc ! », a déclaré le nouveau venu de la politique israélienne. « Le président doit nous confier le soin de former le prochain gouvernement car nous sommes le parti le plus important », a-t-il revendiqué avant de promettre d'être « le chef de gouvernement de tous et pas seulement de ceux qui ont voté pour nous. Nous saurons parler avec tous, coopérer avec tous et créer un système gouvernemental commun qui servira religieux et laïcs, juifs et non juifs, et ne renoncera à personne au sein de la société israélienne ».

Nous sommes si fiers de Benny. Il sera un très bon dirigeant pour Israël, ce que Bibi n’était pas. Emotion et fête chez les militants de Benny Gantz 10/04/2019 - par Murielle Paradon Écouter

Une fois les résultats officiels, il reviendra au président Réouven Rivlin de désigner la personne chargée de constituer une nouvelle coalition.

Si les tendances données par les sondages se confirmaient, la gauche se retrouverait laminée, le Parti travailliste étant crédité de six ou huit sièges.

(Avec AFP)