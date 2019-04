Reuven Rivlin, un anti-Netanyahu au sein de la droite israélienne

De notre correspondant à Jérusalem,

Reuven Rivlin et Benyamin Netanyahu sont issus du même parti: le Likoud, la principale formation de droite. Mais les divergences entre les deux hommes sont profondes et leur inimitié refait régulièrement surface. Leurs styles sont tout d’abord très différents : si le Premier ministre est flamboyant et aime occuper la scène médiatique, le président, lui, est humble et discret. L’un se pose en chef de clan, l’autre en grand-père de toute la nation. Mais bien qu’appartenant au même camp politique, les deux hommes s’opposent aussi souvent sur le fond. Et même si ses fonctions sont essentiellement honorifiques, Reuven Rivlin a déjà marqué publiquement ses désaccords avec le Premier ministre.

Signature en arabe

Durant la campagne électorale, Benyamin Netanyahu a ainsi jugé qu’ « Israël est l'État-Nation du peuple juif et seulement de lui ». « Israël n’est pas l’État de tous ses citoyens », avait jugé le Premier ministre, visant les Arabes israéliens. Des propos critiqués dès le lendemain par Reuven Rivlin qui, sans citer le Premier ministre directement, a jugé ces remarques « totalement inacceptables ». « Il n'y a pas, et il n'y aura pas de citoyens de seconde classe », a rétorqué Reuven Rivlin.

Ce n’était pas la première fois que Reuven Rivlin marquait son désaccord avec le Premier ministre sur le statut des citoyens arabes, descendants des Palestiniens restés sur leurs terres à la création d’Israël en 1948. L'été dernier, alors que la Knesset débattait de la loi Etat-Nation, un texte controversé faisant d'Israël « le foyer national du peuple juif » et retirant à l'arabe son statut de langue officielle, le président avait écrit à la commission des lois du Parlement pour le mettre en garde contre une loi qui pouvait « soutenir la discrimination ». L’envoi de ce courrier concernant un texte en débat était un acte inédit pour un président. Mais la loi a été adoptée et elle est finalement arrivée sur son bureau pour promulgation. Limité par un rôle protocolaire, Reuven Rivlin a alors manifesté son opposition à la loi en la signant en arabe, révélait la semaine dernière le Daily Beast.

La loi État-Nation signée en arabe par Reven Rivlin. Noga Tarnopolsky pour le Daily Beast

Egalité de droits

Au cours de sa carrière politique, Reuven Rivlin a pourtant adopté des positions très à droite. Il a notamment manifesté une constante opposition à la création d’un Etat palestinien. Mais s’il est attaché à l’identité juive d’Israël, il en défend aussi le caractère démocratique et défend une égalité de droits entre juifs et non-juifs. « Il est préférable d'accepter les Palestiniens comme des citoyens israéliens plutôt que de diviser Israël et la Cisjordanie dans une solution de paix future à deux États », avait-il ainsi déclaré en 2010.

Plusieurs mois durant, Benyamin Netanyahu a accusé Reuven Rivlin de chercher à manœuvrer pour désigner un autre Premier ministre. Il assurait que le président voulait tout d’abord choisir un de ses rivaux au sein du Likoud, Gideon Saar, puis ensuite son principal opposant, l’ancien chef d’état-major Benny Gantz. La dénonciation d’une persécution nourrie par l'inimitié notoire entre les deux dirigeants mais qui relevait aussi de la stratégie politique afin de mobiliser ses partisans. Et Benyamin Netanyahu a réussi son pari: arriver en tête à l’issue des législatives de la semaine dernière pour forcer un président sans grande marge de manœuvre politique à le désigner chef du prochain gouvernement. Malgré leurs rivalités.