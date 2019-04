Révision de la Constitution: le vote des Égyptiens de France

Devant l'ambassade d'Égypte à Paris, une camionnette ornée de drapeaux et de portraits du président Abdel Fattah al-Sissi. Les électeurs rencontrés ce vendredi ont voté « oui » à la révision constitutionnelle.

« J’ai besoin de vingt ans avec quelqu’un qui a les mêmes qualités, qui gère bien le pays et qui fait beaucoup de choses, même plus que ce dont je rêve moi-même », explique cet homme. Un autre dit avoir voté oui « pour la stabilité de l’Égypte et pour faire barrage aux Frères musulmans, parce qu’ils sont partout ».

Parmi les Égyptiens de France, il y a aussi des opposants à la politique d'Abdel Fattah al-Sissi.

Parmi eux, Ayman ne veut pas d'un mandat à rallonges pour le président égyptien. « Ma première réflexion c’était de ne pas aller voter et dire que je ne participerais pas à cette mascarade. Mais après, je me suis dit qu'on a souvent fait ça et ça a toujours donné un seul résultat : c’est la dictature qui gagne. Je me suis dit, cette fois-ci j’y vais, on va se mobiliser, on va essayer de mobiliser le maximum de personnes pour aller voter non. »

Les opposants à la révision constitutionnelle dénoncent aussi l'affaiblissement de pouvoir judiciaire et le renforcement du rôle politique de l'armée égyptienne.