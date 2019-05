«Inch’Allah peut-être», une plongée au cœur de la jeunesse palestinienne

Inch’Allah peut-être, c’est le portrait d’une bande d’amis, six jeunes Palestiniens qui ont étudié ensemble le français à l’université. « Ici on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Un check-point, une route fermée, alors on vit au présent… », peut-on entendre dans un extrait.

La journaliste Sophie Vernet a filmé pendant plusieurs mois leurs questionnements : « Qu’est-ce que j’ai envie de faire, quelle est ma place dans la société, qu’est-ce qui me fait marrer, est-ce que j’ai envie de faire la fête ou est-ce que j’ai envie d’aller bosser ? Et après il y a la deuxième couche : la question qui se pose parce qu’ils sont Palestiniens, à savoir que ces questions-là vont résonner avec partir ou rester. »

« Nous la jeunesse éduquée, si on part, qui ici va pouvoir servir la cause du pays et l’aider ? Qui va travailler au pays ? Qui va lui donner de nouvelles idées ? Finalement on hésite », témoigne Hamza, un jeune homme, dans un autre extrait.

Avenir incertain

Face à cet avenir incertain, ils naviguent entre le français et l’arabe et manient l’humour comme personne pour donner à voir une autre Palestine, explique Farah, l’une des protagonistes : « Ici en Palestine, on mène une vie totalement normale. On peut sortir, on peut aller à la fac, faire la fête le soir, parce que pour l’étranger, la Palestine c’est seulement la guerre. »

Les aventures de ces jeunes Palestiniens ultra-connectés sont également à suivre sur les réseaux sociaux.