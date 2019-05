Irak: à Mossoul, les enfants contraints de collecter du métal pour survivre

Dans les ruines de la vieille ville de Mossoul rasée par la guerre et les bombardements, des dizaines d’enfants pauvres ramassent des morceaux de métal et de plastique qu’ils revendent, pour subvenir aux besoins de leurs familles. Un travail de fourmis dans des bâtiments détruits qui n’ont souvent pas été déminés, pour seulement quelques dollars par jour. Reportage.

Dans les ruines de la rive ouest de Mossoul, un petit groupe d’enfants. Les mains sont noires, les visages terreux. Depuis 6h du matin, Rami et ses amis sillonnent le quartier à la recherche de bouts de métal et de plastique.

« Comme vous le voyez, nous sommes beaucoup d’enfants à travailler ici. Nous avons besoin de gagner notre vie, on ne va plus à l’école. Après la guerre contre Daech, je me suis mis à fouiller les maisons détruites pour subvenir aux besoins de ma famille. Mes frères et soeurs sont trop jeunes pour travailler et mon père doit rester à la maison parce qu’il est malade. »

Un travail éreintant, en plein soleil. Mais le garçon ne boit pas une goutte d’eau. Le ramadan vient tout juste de commencer.

« C’est dur, j’ai très soif. Mais c’est important pour moi de jeûner. Et ce soir, l’argent que je ramènerai à la maison servira à acheter du riz et des tomates pour rompre le jeûne. »

Après trois heures de travail, Rami décide finalement de plier bagage.

Dans son sac : de la taule, des cannettes et des bouts de canalisation qu’il va vendre au coin de la rue. « La bouteille de gaz là, et les morceaux de chaise, ça fait 5 kg … je t’en donne 1 500 dinars. »

Un peu plus d’un dollar que le ferrailleur lui tend, presque malgré lui : « C'est terrible qu’ils aient à faire ça. Quel âge a-t-il lui, 6 ans ? Il devrait étudier, pas travailler. Je préférerais mourir plutôt que mes enfants fassent ça... »

Demain, Rami et ses amis retourneront chercher du métal au péril de leurs vies. De nombreuses mines se cachent encore dans les gravas de la vieille ville, un an et demi après la libération.