Iran: Donald Trump assure ne pas chercher un changement de régime

« Je pense vraiment que l’Iran voudrait passer un accord. Et je trouve que c’est très intelligent de leur part. Et je pense que c’est quelque chose qui peut arriver. Et je ne veux pas nuire à l’Iran, je veux que l’Iran dise "pas d’armes nucléaires". Nous avons assez de problèmes en ce moment dans le monde avec les armes nucléaires, "pas d’armes nucléaires pour l’Iran" », a déclaré le président Trump qui croit à la possibilité d'un accord avec Téhéran.

« Et je pense que nous arriverons à un accord. Je crois que l’Iran a un potentiel économique extraordinaire. Et j’ai hâte de leur permettre de revenir sur le devant de la scène et de nous le montrer. Je connais tellement d’Iraniens, ce sont des gens extraordinaires. L’Iran peut être un pays extraordinaire. Avec les mêmes dirigeants, nous ne cherchons pas un changement de régime, je veux juste que ce soit clair. Ce que nous voulons, c’est qu’il n’y ait pas d’armes nucléaires », a-t-il notamment ajouté à l'issue d'un sommet avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe à Tokyo.

Donald Trump: «Je ne veux pas nuire à l'Iran, je veux que l'Iran dise : "pas d'armes nucléaires"» 27/05/2019 - par RFI

Une déclaration qui semble être un appel du pied à Shinzo Abe pour une médiation japonaise, puisque le président américain a souligné « les relations étroites » du Premier ministre japonais avec les dirigeants iraniens. Selon la presse, Shinzo Abe a l'intention de se rendre prochainement en Iran.

Plus tôt dans la journée, le président américain avait tendu la main à Téhéran, se disant convaincu que l'Iran souhaitait un tel dialogue. « S'ils veulent parler, nous parlerons », a-t-il dit.

Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis ont annoncé le 5 mai le déploiement dans le Golfe d'un porte-avions, un navire de guerre, des bombardiers B-52 et une batterie de missiles Patriot, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, évoquant « des indications inquiétantes d'escalade » de Téhéran. Et vendredi 24 mai, Washington a annoncé le déploiement de 1 500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, invoquant des « menaces persistantes » contre les forces américaines émanant du « plus haut niveau » du gouvernement iranien. Téhéran avait dénoncé une « menace » pour la paix internationale.

Donald Trump vante « l'intelligence » de Kim Jong-un

Sur la Corée du Nord, Donald Trmp a balayé d'un revers de main les inquiétudes suscitées par les deux essais de missiles de courte portée réalisés début mai par Pyongyang. « Les gens autour de moi pensent que ce pourrait être une violation (...) Ce que je vois moi, c'est un homme qui cherche peut-être à attirer l'attention sur lui », a déclaré le président américain au sujet du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Donald Trump a qualifié le dirigeant nord-coréen de « gars très intelligent ». Il estime que Kim Jong-un « comprend bien » que l'arme nucléaire ne peut apporter que de « mauvaises choses » et que son pays dispose d'un « potentiel économique phénoménal » à développer.