Netchirvan Barzani élu président du Kurdistan irakien par le Parlement

Avec Netchirvan Barzani, 52 ans, le Kurdistan irakien reste aux mains du clan Bardani. 68 des 81 députés présents (sur 111) ce mardi 28 mai ont voté pour lui, mais la séance était boycottée par une partie de l’opposition, à l’appel de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), grand rival du Parti démocratique du Kurdistan (PDK).

Fort de ce succès, Netchirvan Barzani devient le deuxième président de la région autonome après son oncle Massoud Barzani, qui a occupé le poste de sa création en 2005 jusqu'à fin 2017. Il pourrait nommer son cousin Masrour Barzani pour lui succéder comme Premier ministre.

Région divisée

L’UPK du défunt président irakien Jalal Talabani, qui réclame un partage clair du pouvoir, ne reconnaît pas ni cette élection ni les résultats des législatives de septembre 2018. « Le Parti démocratique du Kurdistan ne doit pas mettre sur la touche ou marginaliser d'autres partenaires politiques et [...] prendre des décisions unilatérales », a mis en garde ce mardi le porte-parole de l'UPK, Cheikh Omar.

Le Kurdistan irakien, qui a gagné son autonomie en 1991, est depuis miné par des divisions internes. En 2017 encore, la région s'est attiré les foudres du pouvoir central de Bagdad, en raison de l’organisation par le président Massoud Barzani d’un référendum d'indépendance, remporté par le « oui ».

En représailles, Bagdad a notamment repris la région de Kirkouk, riche en pétrole. Depuis, le Kurdistan est fragilisé sur le plan économique comme politique.

Netchirvan Barzani, 22 ans à la gouvernance du Kurdistan irakien

Kurde né dans le nord de l'Irak, Netchirvan Barzani a passé une partie de sa vie en exil en Iran et parle couramment kurde, farsi et anglais et l'arabe. Il accède une première fois aux responsabilités en 1996, à 30 ans, en devenant vice-Premier ministre du Kurdistan irakien – qui a obtenu l’autonomie en 1991. Puis, trois ans plus tard, il est nommé chef du gouvernement, qui n’a alors le pouvoir que sur le nord et l’ouest de la région.

Lors de la réunification du pouvoir en 2006, Netchirvan Barzani se retrouve à la tête du premier gouvernement d'union. Remplacé par Barham Saleh, alors haut dirigeant de l'UPK et aujourd'hui président de l'Irak, il retrouve le poste en 2012 et le conserve jusqu’à son élection comme président. Il est marié à la fille de Massoud Barzani, avec laquelle il a eu deux filles et trois garçons.

Avec agences