Iran: la limite autorisée de l'uranium enrichi sur le point d'être franchie

L'accord de 2015 sur le nucléaire iranien de plus en plus fragilisé, après le retrait américain de cet accord l'année dernière. Ce jeudi la réserve iranienne d'uranium enrichi doit dépasser le seuil autorisé., et la République Islamique menace de s'affranchir d'autres obligation la semaine prochaine.

L'accord de 2015 limite le programme nucléaire iranien, pour le tenir éloigné de toute application militaire. Ainsi l'Iran doit respecter un degré d'enrichissement de son uranium (3,67%), et il n'est pas non plus autorisé à stocker plus de 300 kilos de cet uranium faiblement enrichi. Par ailleurs, ses réserves d'eau lourde (un autre produit à usage nucléaire) sont également limitées.

Le 8 mai dernier, un an exactement après le retrait américain de l'accord nucléaire, l'Iran annoncé pour la première fois qu'il s'affranchissait de certaines de ses obligations. C'est ainsi que le fameux stock d'uranium pourrait dépasser le seuil autorisé ce jeudi 27 juin, une date qui correspond à l'ultimatum que Téhéran avait adressé aux autres signataires de l'accord leur demandant d'agir pour compenser l'impact des sanctions américaines.

L'Iran a par ailleurs déjà annoncé qu'il franchirait d'autres lignes rouges à partir du 7 juillet prochain, un dangereux compte à rebours qui menace l'existence même de l'accord de Vienne sur le nucléaire.

Téhéran joue-t-il l'apaisement ?

Le président Rohani a de nouveau reproché aux Européens de n'avoir pas tenu leurs promesses pour compenser les sanctions américaines par un système financier indépendant et permettre à l'Iran de vendre son pétrole et avoir des relations commerciales normales avec le reste du monde. « Je le dis aux Américains: vous avez choisi le mauvais chemin. Je le dis aux Européens: vous faites fausse route avec votre inaction », a déclaré le président iranien lors du Conseil des ministres ce mercredi. « Et je leurs dis (à tous) de revenir à leur serment et à leurs engagements », a-t-il ajouté.

Selon l'agence officielle iranienne Irna, Hassan Rohani a prévenu le président français que son pays pourrait s'affranchir encore davantage des engagements pris à Vienne si les Européens ne s'acquittaient pas de leurs « promesses (...) visant à garantir les intérêts économiques de l'Iran ». Ce qui semble indiquer qu'il reste encore du temps pour inverser le cours des choses.

Selon l'agence Irna, le président Hassan Rohani a assuré au téléphone à son homologue français Emmanuel Macron que son pays ne cherchait « la guerre avec aucun pays », pas même les États-Unis.

Cette semaine, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a mis en garde Téhéran contre une « grave erreur » s'il commettait une violation de l'accord de 2015.

Macron demande à Washington et Téhéran des « petits gestes »

Dans une interview à la chaîne publique de télévision japonaise NHK, Emmanuel Macron a quant à lui appelé ce mercredi les États-Unis et l'Iran à faire « des petits gestes » en vue d'une désescalade des tensions, à leur plus haut niveau depuis une semaine.

« Le souhait de la France, c'est que la volonté légitime des États-Unis et de quelques autres d'avoir plus de garanties sur l'activité nucléaire de l'Iran et donc d'aller plus loin que le JCPOA [accord de 2015, Ndlr], de rebattre les cartes et de

renégocier quelque chose de plus exigeant, ne conduise pas à une escalade qu'on ne puisse pas rattraper », a déclaré le chef de l'État français.

« La discussion que j'ai eue hier avec le président [iranien Hassan, Ndlr] Rohani a permis de reconfirmer la volonté qui est la sienne de ne pas aller à un conflit », a ajouté Emmanuel Macron. « Donc maintenant, l'ensemble des parties doivent trouver les voies de ce que peut-être une négociation qui, à court terme, ne fait perdre la face à personne et qui permet de rebâtir la confiance », a-t-il ajouté. « Quand la confiance s'est perdue, il faut des petits signes qui permettent la désescalade », a-t-il estimé.

Les pays signataires de l'accord (Iran, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) se retrouveront vendredi 28 juin à Vienne pour examiner les moyens de sauver l'accord.