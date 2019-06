ONU: 110 millions de dollars de promesses de dons pour l'UNRWA

Avec notre correspondante à New York, Marie Bourreau

C’est une bouffée d’air frais pour l’UNRWA, qui vit depuis l’année dernière avec un trou de plus de 400 millions de dollars qui met en péril ses programmes dédiés à l’éducation et à la santé des réfugiés palestiniens. Le mardi 25 mars, elle a obtenu à New York des promesses de don à hauteur de 110 millions de dollars. C'est beaucoup plus que l’année passée, mais pas encore suffisant pour boucler le budget de 1,2 milliard de dollars de l’agence.

Grand soutien des pays européens

Trente-cinq pays ont pris part à cette conférence, qui se tenait mardi au siège des Nations unies à New York et dont les plus gros donateurs ont été l’Union européenne, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Les promesses de dons, trois fois supérieures à celle de l’an dernier, sont « encourageantes », s’est réjoui le chef de l’UNRWA, même si elles ne permettront pas de financer les frais de fonctionnement sur une année entière.

Mais ces engagements financiers envoient surtout un message important alors que les Américains tentent de convaincre à Barheïn du réalisme de leur plan de paix pour la région, qui prévoit un package économique de 50 milliards de dollars sur 10 ans. En contribuant activement à l’UNRWA, les Européens disent qu’ils privilégient toujours la voie multilatérale et la solution politique à la vision purement économique favorisée par Washington.