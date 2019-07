La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah détenue en Iran

Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas précisé la date de l'arrestation de Fariba Adelkhah. Plusieurs médias en persan, basés à l'étranger, affirment qu'elle remontait à « trois semaines ». D'après le magazineLe Point, à Paris, la chercheuse franco-iranienne a été arrêtée le « 7 juin ». Sur le site officiel du gouvernement, un porte-parole, Ali Rabiï, dit n'avoir aucune information concernant cette arrestation et ne pas savoir « qui l'a arrêtée, ni pour quelle raison ».

Les autorités françaises ont « effectué des démarches auprès des autorités iraniennes pour obtenir de leur part des informations sur la situation et les conditions de l'arrestation de Mme Adelkhah et demander un accès consulaire » à leur ressortissante, mais n'ont reçu « aucune réponse satisfaisante » à ce jour, précise le Quai d'Orsay dans un communiqué. « La France appelle les autorités iraniennes à faire toute la lumière sur la situation de Mme Adelkhah et leur réitère ses demandes, en particulier celle d'une autorisation sans délais pour un accès consulaire », insiste encore le ministère.

Chercheuse au Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences Po-Paris, docteure en anthropologie de l'École des Hautes études en Sciences sociales (EHESS) de Paris, Fariba Adelkhah, 60 ans, collabore à plusieurs revues scientifiques comme Iranian Studies et la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. Elle est l'auteure de nombreuses publications sur l'Iran et l'Afghanistan, indique l'Institut d'études politiques sur son portail internet.

Son arrestation intervient dans un contexte de tensions des relations entre Téhéran et les pays occidentaux, suite aux sanctions américaines imposées à l'Iran et les annonces faites par la République islamique ne plus respecter certaines mesures de l'accord sur le nucléaire.

Les pays européens, dont la France qui a dépêché un émissaire sur place, s'emploient à essayer de faire baisser la tension. Ce lundi, Téhéran a encore appelé l'Union européenne à prendre des mesures « pratiques, efficaces et responsables » pour sauver l'accord.

(Avec AFP)