Israël: les frappes marquent une escalade militaire régionale

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Pour Israël Hayom, le quotidien proche du pouvoir en Israël les choses sont claires : c’est un succès pour Tsahal et un coup porté à Téhéran. Israël frappe le terrorisme sur son propre terrain, explique l’éditorialiste du journal. Alors, on trouve partout dans la presse israélienne les petites phrases de Nasrallah, le leader du Hezbollah, et de Kassam Sulemani, le patron de la force Quods des Gardiens de la révolution, une unité touchée par le raid israélien, dimanche 25 août au matin et qui menace de représailles.

Le théâtre d’opérations israélo-iranien s’élargit

Le quotidien Haaretz fait remarquer que le théâtre d’opérations israélo-iranien s’élargit et s’étend maintenant sur trois pays: la Syrie, l’Irak et désormais aussi le Liban. Et les choses risquent de se compliquer estime le quotidien libéral. Pour Yediot Aharonot, Israël doit faire face sur cinq fronts avec la situation qui se réchauffe à Gaza et en Cisjordanie. Le journal fait remarquer que nous nous trouvons désormais dans une nouvelle ère : celles des drones.

Le danger vient du ciel. Quoiqu’il en soit, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir ce matin en séance extraordinaire. Et, en attendant, comme le souligne le quotidien Maariv, l’armée israélienne est en état d’alerte suprême pour contrer une réaction iranienne.

Pourquoi maintenant ?

Plusieurs commentateurs posent la même double question: pourquoi maintenant ? Et pourquoi désormais à visage découvert ? La réponse fait le lien avec les élections israéliennes du 17 septembre prochain.

