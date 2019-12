Énergie: les méthodes troubles de l’Autorité palestinienne

L’Autorité palestinienne est mise en cause dans une affaire d’attribution illégale de marché public du carburant, selon des documents exclusifs obtenus par RFI. Ces documents administratifs et confidentiels pointent des dysfonctionnements flagrants, malgré une tentative de réforme.

D’après un sondage publié ce mardi 17 décembre par le Centre palestinien de recherches et d'étude (PCPSR), 82 % des Palestiniens pensent que leurs institutions sont gangrénées par la corruption. Un sentiment général, souvent difficile à étayer, en raison de la chape de plomb qui entoure l’Autorité palestinienne. Dans le contexte de l’occupation israélienne et de la division politique et géographique entre le Fatah et le Hamas, le fonctionnement de cette administration est pour le moins opaque.

C’est particulièrement le cas de l’achat et de la vente du pétrole distribué en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Dans les Territoires occupés, le carburant est un marché de poids, évalué à 6 ou 7 millions d’euros par jour. Depuis sa création, l’Autorité palestinienne se fournit directement auprès de compagnies israéliennes par le biais la Direction générale du pétrole. Un organisme sans véritable statut légal, placé sous les auspices du ministère des Finances et qui ne publie pas ses rapports administratifs et financiers, comme le souligne la Coalition pour la responsabilité et l’intégrité - Aman.

Dans un rapport publié fin 2018, l’ONG palestinienne estime que cette absence de régulation « est devenue un environnement fertile pour la corruption, en particulier avec des acteurs externes et influents qui peuvent être en contact avec des employés de la Direction, qu’ils s’agissent de représentants de stations-services ou de fournisseurs israéliens ».

Briser le quasi-monopole de Paz et Bazan

Pour tenter de briser le quasi-monopole de deux compagnies israéliennes, Paz et Bazan, le gouvernement palestinien lance au printemps 2018 un appel d’offres pour les années 2019-2020. En parallèle et sur la demande de Rami Hamdallah, le Premier ministre de l’époque, le Bureau national d’audit examine les comptes de la Direction générale du pétrole. Selon les courriers que RFI a pu consulter, l’organe de contrôle administratif fait part à plusieurs reprises de tentatives d’obstruction de la part du ministère des Finances. Mais il poursuit son enquête et son constat final est sans appel : l’Autorité palestinienne est endettée à hauteur de 500 millions d’euros auprès des fournisseurs israéliens et des banques. Le compte-rendu du Bureau national d’audit, dont RFI a pris connaissance, pointe également de nombreuses irrégularités car des transactions ne sont pas enregistrées dans le système de comptabilité. De plus, les Palestiniens accusent chaque année environ deux millions d’euros de « pertes ». C’est à dire qu’ils achètent plus de pétrole qu’ils n’en distribuent réellement.

Dans un souci de transparence, Rami Hamdallah décide alors de retirer la gestion du carburant au ministère des Finances et d’établir une commission autonome, sous le contrôle direct du Conseil des ministres. Officialisée le 31 juillet 2018, la commission doit également examiner l’appel d’offres lancé quelques mois auparavant. Cette tentative de réforme est rapidement mise à mal. Au fil des semaines et au moyen de tours de passe-passe administratifs, cette commission prend les allures de la Direction qu'elle était censée remplacer. Une semaine avant la date-limite de l'appel d'offres, Shukri Bishara, le ministre des Finances en poste depuis 2013, prend la tête du conseil d'administration qui chapeaute la commission. Ce Franco-palestinien est considéré comme un proche du président Mahmoud Abbas.

Paz court-circuite l'appel d'offre

Après d’intenses négociations, la commission décide le 31 octobre 2018 d’attribuer 70 % du marché à Bazan, une compagnie israélienne historique, et 30 % à Rishot. Cette nouvelle entreprise basée dans le nord d’Israël propose, entre autres, de construire des infrastructures en Cisjordanie pour permettre aux Palestiniens d’être moins dépendants à l’égard d’Israël. Paz, le mastodonte du secteur pétrolier israélien, qui est en affaires avec l’Autorité palestinienne depuis des années, est donc écarté. Mais dans la foulée de cette délibération pourtant secrète, Paz se fend d’un email en pleine nuit à Shukri Bishara, en personne. Dans ce courrier, envoyé le 1er novembre 2018 à 3h38 et que RFI s’est procuré, Paz réajuste son offre, en s’adressant directement au ministre des finances : « Cher Monsieur, suite à notre offre en date du 24 mai 2018 ainsi que des conversations et des courriers qui ont suivi, nous vous proposons de mettre à jour les prix de notre offre comme suivant… »

La décision du Conseil des ministres en date du 6 novembre 2018 statuant que l’Autorité palestinienne se fournira directement auprès de Paz et de Bazan. RFI/Marie Vlahovic

Quelques jours après cet email aux méthodes douteuses, c’est un retour à la case départ et aux anciennes pratiques. Le 6 novembre 2018, le Conseil des ministres statue que l’Autorité palestinienne s’approvisionnera en achat direct auprès de Paz et de Bazan pour les années 2019-2020. Ignorant ainsi l’appel d’offres de marché public et la recommandation de la commission mise en place par ce même Conseil des ministres.

Lésée, Rishot réclame 700 millions d'euros

Pourquoi ce retournement de situation ? Quels sont les liens entre Paz et l’Autorité palestinienne ? Les principaux acteurs de ce dossier, l’ancien premier ministre Rami Hamdallah et le ministre des Finances Shukri Bishara n’ont pas répondu à nos demandes de clarification.

C’est désormais à la justice de trancher. Rishot, la compagnie lésée par le choix du Conseil des ministres a décidé de se pourvoir devant le tribunal arbitral de la Chambre de commerce international de Londres. Et l’opacité des dirigeants palestiniens pourra avoir un coût. Rishot réclame désormais à l’Autorité palestinienne plus de 700 millions d’euros de dommages et intérêts.