Bethléem: des parades dès l'après-midi à la veille de Noël

Avec notre correspondant à Bethléem, Guilhem Delteil

À l’entrée de la Vieille Ville, foule et fanfares de scouts attendaient le patriarche latin de Jérusalem, ce 24 décembre. Lorsque le dignitaire religieux est arrivé, tous se sont mis en marche et l’ont accompagné jusqu’à la basilique de la Nativité.

Un rituel immuable d’après Ihab Alawi, habitant chrétien de Bethléem : « Cela fait partie de notre culture en tant que chrétiens vivant à Bethléem, explique-t-il. Quand j’étais enfant, on faisait la même chose. On venait voir la cérémonie, on était heureux et on repartait. »

Une tradition qui se transmet

La tradition perdure et plaît à toutes les générations. Dina Benedetto vit aujourd’hui aux États-Unis, mais pour cette jeune Palestinienne, il était important de revenir pour célébrer Noël.

« C’est à la fois toute la dimension religieuse, mais aussi juste être là avec la famille, explique-t-elle. Et être ici pour les célébrations, c’était l’une des plus importantes raisons qui m’ont décidé à faire tout ce chemin pour être avec la famille ici. C’est très vivant ici et c’est formidable d’être là pendant la période de Noël. »

Les célébrations attirent aussi beaucoup de visiteurs étrangers, pèlerins ou non. Shana et Diouka sont Néerlandaises et sont là en cette veille de Noël presque par un heureux hasard, disent-elles. « Nous voyagions dans le coin et on s’est dit que ce sera une belle expérience » lance l’une d’elle. Tandis que l’autre continue : « Je pense que même en tant que non-pratiquante, c’est assez unique de pouvoir être ici pour Noël ».

Suivant la fanfare, le patriarche salue la foule, serre des mains. « Venez vers moi », lui demande une femme un peu à l’écart. Dans l’agitation, le patriarche ne l’entend pas. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, cette fidèle assure qu’elle reviendra l’an prochain.