Le «food truck», une affaire de femmes en Arabie saoudite

De notre envoyée spéciale,

Dans une rue proche d’un centre commercial de la ville de Jeddah, à l’ouest de l’Arabie saoudite, on trouve plusieurs « food trucks » placés côte à côte. Depuis deux ans, ils ont fait leur apparition dans les grandes villes saoudiennes. On remarque quelques tables avec des petits pots de fleurs autour d’un « food truck » et une enseigne qui invite à la curiosité : « La recette secrète ».

La recette secrète de Rabah, Rana et Felwa

Trois sœurs sont à la manœuvre derrière les fourneaux à servir soupe, salades, plats de viande avec riz : de la cuisine familiale version restauration rapide. Les trois sœurs se sont lancées dans cette aventure en septembre dernier, avec l’appui de leur famille. La plus âgée des sœurs, qui a épousé un homme fortuné, a acheté le « food truck ». Elle s’est même occupée des démarches administratives. Bref, ce fut un cadeau clé en main pour Rabah, Rana et Felwa. Les trois sœurs travaillent tous les soirs depuis trois mois du mardi au samedi. Le frère est assis ce soir-là à l’une des tables, disons-le, pour surveiller que tout se passe bien.

Felwa est encore étudiante en droit, mais c’est elle la cuisinière en chef. « Tout le monde dit que je cuisine bien, les voisins, ma famille, tout le monde. Ma grande sœur a donc acheté un food truck pour nous aider, mes deux autres sœurs n’avaient pas de travail. » L’une est veuve avec deux enfants à charge et l’autre a besoin d’arrondir les fins de mois. Le partage des tâches n’est pas encore bien réglé, elles se marchent encore un peu sur les pieds, mais on les sent ravies de s’être lancées. « Je n’avais jamais rêvé avoir mon food truck, mais notre sœur nous a encouragées. Au final, on est toutes les trois ravies », raconte Rana en retournant des steaks hachés.

« Vous êtes Saoudienne ? »

Les trois sœurs ne sont pas les premières femmes à se lancer dans la gestion d’un « food truck ». C’est une petite révolution dans le royaume saoudien qui prend de l’ampleur depuis le début de l’année 2019. Les femmes n’ont traditionnellement pas leur place dans l’espace public, encore moins en tant que cuisinière dans la rue. Les métiers de la restauration sont généralement occupés par des Égyptiens, des Yéménites ou des Asiatiques.

Salam Walid a été l’une de ces pionnières à Jeddah en 2017. La ville côtière est plus tolérante que d’autres municipalités saoudiennes, mais cette femme de cinquante-deux ans sourit en se rappelant ses débuts. « Les clients étaient surpris, jamais violents, mais ils ne croyaient pas que j’étais Saoudienne. Pour eux, c’était inconcevable que j’accepte de travailler dans la rue. »Salam est divorcée, elle a deux filles majeures et elle a besoin de travailler. « La situation économique n’est plus ce qu’elle était », dit-elle. Elle finira par expliquer qu’elle ne touche pas d’allocation de son ex-mari, elle n’a ni frère, ni sœur, ni parent encore en vie. Elle doit subvenir à ses besoins.

Salam Walid a démarré son activité à Jeddah en 2017. Angélique Férat/RFI

Tous les jours, elle ouvre son « food truck » de sept heures du soir à trois heures du matin. « Je n’ai jamais eu de problème, je ne me suis jamais sentie en danger », dit-elle. Le gouvernement a pénalisé le harcèlement sexuel en mai 2018. Le harceleur encourt jusqu’à cinq années de prison, les amendes peuvent atteindre 70 000 euros. Comme beaucoup de femmes, Salam estime que cette loi a tout changé. Elle montre également une application sur son téléphone pour lancer l’intervention de la police d’un simple clic. « Mes filles m’encouragent. Et comme je suis divorcée, je n’ai pas la pression de ma belle-famille qui pourrait désapprouver », conclut-elle dans un éclat de rire. Selon elle, « Les Saoudiens nous soutiennent aujourd’hui, je dirais qu’ils sont fiers de ce que nous faisons. »

Plus d’obstacles administratifs

L’élément déclencheur, c’est l’autorisation de conduire pour les femmes en juin 2018. Sept femmes militantes du droit de conduiremais aussi du droit des femmes en général sont d'ailleurs toujours en prison. Depuis cette date, de plus en plus de femmes sont à la tête d’un « food truck ». C’est un investissement moins important (entre 50 000 et 100 000 dollars) que l’achat d’un restaurant. Et tout a été mis en place pour encourager les Saoudiens à créer leur emploi ou leur société. En 2017, le gouvernement saoudien décide de faciliter la création d’entreprises individuelles pour diversifier l’économie saoudienne. Dans le secteur alimentaire, 87% des actifs sont des étrangers (Yéménites, ou Asiatiques souvent), selon une étude de 2019.

Pour inverser ces chiffres, les procédures administratives sont simplifiées. Les grandes villes donnent la licence en quelques jours contre des semaines auparavant. Salam se félicite de ne payer que 200 euros par an pour avoir sa licence de « food truck » et elle fait ses démarches sur internet en quelques clics.

Pour toutes les « foodtruckeuses », le camion-restaurant n’est qu’une porte d’entrée dans le monde du travail. Salam assure qu’elle aura bientôt assez d’argent pour ouvrir son propre restaurant. Les trois sœurs ne sont qu’au début de leur aventure. Felwa, l’étudiante en droit, se rêve à la tête d’un grand établissement. Ses deux sœurs, elles, se disent juste satisfaites d’avoir un emploi. Selon une étude nationale, un tiers des femmes saoudiennes qui veulent travailler ne trouvent pas d’emploi. Les femmes ne représentent que 20% des actifs en Arabie saoudite.