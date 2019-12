Guiné Equatorial / França

França inicia o julgamento do recurso de Teodorin Obiang

Teodorin Obiang, vice-presidente da Guiné Equatorial, em Maio de 2019. Michele Spatari / AFP

Texto por: Liliana Henriques

Esta Segunda-feira marca o início esta tarde em Paris do julgamento do recurso de Teodorin Obiang, filho do presidente da Guiné Equatorial e vice-presidente deste país, dois anos depois de ele ter sido considerado pela justiça francesa culpado de lavagem de dinheiro, corrupção e apropriação indevida de fundos públicos, crimes pelos quais foi condenado a três anos de prisão com pena suspensa, uma multa de 30 milhões de Euros, os seus bens estimados em mais de 150 milhões de Euros tendo sido também confiscados.